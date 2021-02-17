Светлана Калинкина о ВНС: Это провал

Он в своем четырехчасовом докладе так распинался — и про войну, и про врагов, и про «подрывные технологии». Он так просил: «Поверьте, ну поверьте! Вот мы даже соцопрос провели – и он показывает, что у меня высокие рейтинги. Даже если где-то что-то приписали, все равно это я выиграл эти выборы». Гомельский комиссар-ябатька Андрей Криновоносов потом даже рассказывал ОНТ, что видел слезы на глазах Лукашенко после этого доклада.





А никто не откликнулся (Канопацкую не считаем).





Отобранные, проверенные, правильные делегаты не увидели главную боль докладчика. Не поняли, для чего он их всех собрал, и что хотел от них услышать.





Он хотел, чтобы бесконечно звучало: «Александр Григорьевич, вы победили! Разговоры про то, что вы проиграли выборы – клевета и происки. Я сам считал голоса, я сам видел, я разговаривал с людьми. Я отвечаю за свой Белорусский металлургический завод (МАЗ, МТЗ, птицефарику и т. д. и т.п.). Я вам гарантирую, что вы победили!»





И Александр Григорьевич от умиления и умиротворения прятал бы глаза за носовым платком, кусал ус, стряхивал с брови соринку, смущался... И слушал, и слушал, и слушал...





Помните, как это было после выборов на сходах протестующих рабочих? Когда кто-то один выходил и на раз вырубал представителя номенклатуры простой фразой: «Кто голосовал за Тихановскую, поднимите руки!» И тут же взлетало море рук.





- Кто голосовал за Лукашенко?





Поднимали руки пару начальничков.





Как потом ни старались провластные пиарщики повторять ходы оппозиции, но этот эксперимент так и не сумели повторить. Ни на одном заводе, ни в одном колхозе, ни даже в каком-нибудь захудалом доме ветеранов.





Делегаты ВНС действительно думали, что Лукашенко понадобились их сочинения на тему, как обустроить страну? Да он сидел чернее тучи. День сидел. Второго – полдня. Потом, уцепившись за подходящее выступление, на теме бизнеса сорвался. Но, опять же, начал про неблагодарный бизнес, а закончил – своими рейтингами.





И опять не поняли. Опять никто не подхватил тему, не назвал победителем.









Они вещали про важность народного единства, про «вместе», про грандиозные планы... Но какие планы, какое единство, если человек так и не получил самое ценное лекарство для своих ран, не увидел главных доказательств верности. Ведь доказательство это не то, что приехали на предоставленных автобусах, это не аплодисменты в заранее помеченных местах доклада.





Это нескончаемые овации многочисленным, бесконечным, искренним рассказам «людей народа»: «Я знаю, мы знаем, все знают, что именно вы победили на этих выборах!» И радостный блеск в глазах настоящих победителей.





Но не было этого. ПРОМОЛЧАЛИ.





От людей, которые проводили выборы или так или иначе их курировали (а таких в зале было большинство), Лукашенко так и не услышал главного.





Рабочие МЗКТ говорили в лицо, а эти молчали. Но молчали о том же.





Зависимые, обласканные, прикормленные делегаты сидели на ВНС с мрачными лицами и вообще не говорили ни про выборы, ни про победу.





Это фига в кармане. Это страх. И это провал.