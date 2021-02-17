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Российские Су-27 перехватили группу самолетов ВВС Франции над Черным морем

17.02.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два российских истребителя Су-27 перехватили группу самолетов ВВС Франции над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В ведомстве отметили, что самолеты направлялись к российским границам.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

После разворота иностранных самолетов от границы российские истребители вернулись на аэродром базирования, нарушения границы не допущено.

Ранее сообщалось, что у границ России за последнюю неделю заметили десятки разведывательных летательных аппаратов других стран: самолетов и беспилотников. Военные засекли 33 самолета-разведчика и 8 беспилотных летательных аппаратов. Судя по еженедельным отчетам, такая высокая активность в последний раз наблюдалась в сентябре прошлого года.
 
 
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Два российских истребителя Су-27 перехватили группу самолетов ВВС Франции над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
 
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