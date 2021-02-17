Пэрис Хилтон выходит замуж

Источник материала: Tut.by

В последнее время Пэрис Хилтон постоянно признается в интервью, что мечтает о собственной семье, о свадьбе и главное — о детях. Недавно она даже заявила, что уже начала процедуру ЭКО и собирается родить близнецов. 17 февраля, в день своего рождения, Пэрис поделилась еще одной громкой новостью: она получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, предпринимателя и диджея в одном лице Картера Реума в минувшую субботу на одном из частных островов, пишет Hello!

— В прошлом году COVID ускорил очень многое. Я, которая постоянно путешествовала, впервые получила возможность остаться дома и переоценить то, что было на самом деле важно для меня. Мои отношения и время, которое я провела с Картером, были подарком. Я с нетерпением жду начала нашей следующей главы, — сказала Пэрис в заявлении журналу People.

— Я получил уникальную возможность познакомиться с настоящей Пэрис, когда мы остались вдвоем в течение последних 15 месяцев, и я очень рад и счастлив, что она согласилась стать моей будущей женой и партнером. Она излучает доброту, трудолюбие, искренность, ее голос делает этот мир лучше. Она будет замечательной женой и будущей матерью, — добавил Картер.

Чуть позже сама Пэрис опубликовала видео в Instagram и написала:

— Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете об этом, вы чувствуете это. Моя любовь, мы были вместе с первого свидания, а в мой день рождения он устроил особенную поездку в тропический рай. По пути на ужин Картер завел меня в домик, украшенный цветами, и встал на одно колено. Я сказала «да», «да» навсегда. Нет никого, с кем я бы предпочла провести вечность, кроме него.

Кольцо Картер делал на заказ и поручил это Жану Дусе — правнуку Луи Картье. После помолвки пару поздравила их семья, которая также приехала отмечать день рождения Пэрис на частный остров, включая сестру Пэрис — Ники Хилтон — и брата Картера — Кортни Реума.

Избранник Пэрис является бизнесменом и довольно известным: вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также Картер является автором книг по предпринимательству и сам нередко дает интервью.