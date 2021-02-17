Дело Виктора Бабарико - видео из зала суда

Источник материала: Sputnik Беларусь

Верховный суд Беларуси начал разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк". Основным обвиняемым проходит экс-глава банка Виктор Бабарико .

Кроме Бабарико, обвиняемыми проходят еще семь человек. Это топ-менеджеры Белгазпромбанка Кирилл Бадей, Сергей Шабан, Дмитрий Кузьмич, Александр Ильясюк, Сергей Добролет (руководитель ООО "Приватлизинг") – они обвиняются в получении взяток и Виктор Кобяк – директор "Активлизинга", который обвиняется в даче взяток. Не под стражей находится также пенсионер Алексей Задойко.

Виктор Бабарико - единственный фигурант дела, который не признал своей вины.

Судебное заседание было открытым, всем присутствующим в зале суда было разрешено вести аудиозапись заседания. А вот против ведения фото- и видеозаписи заявили все обвиняемые, кроме экс-банкира Виктора Бабарико - он не отказался от фиксации судебного процесса.

Не все желающие смогли попасть на процесс, многим пришлось остаться дожидаться результатов первого дня заседания снаружи у здания суда.

"Обращаем внимание, что до сих пор властями много информации об этом процессе подавалось недостоверно, не соответствующей действительности. Мы надеемся, что этот процесс позволит всем, кто наблюдает за ним, убедиться в том, что реально доказательств вины нет, состава преступления нет, обвинения нет, обвинения юридически беспочвенны, и увидеть истинные мотивы этого уголовного преследования", – сказал перед началом судебного заседания один из адвокатов Бабарико Дмитрий Лаевский.

В первый день разбирательства адвокаты Бабарико подали несколько ходатайств, в том числе, об отводе судьи, изменении меры пресечения, снятия ареста с имущества дочери и сына Бабарико, однако все они были отклонены.

Всего адвокаты Бабарико подали семь ходатайств, из них только одно удовлетворили - частично, в удовлетворении остальных было отказано.

Сегодня прокурор начал оглашать обвинение. Как следует из обвинения, Бабарико в период с 1 января 2004 года по июнь 2020-го создал устойчивую группу из ряда сотрудников банка и руководил ей с целью получения материальных ценностей, выразившихся в денежных вознаграждениях – взятках.

В деле больше 120 томов. Перерыв в суде объявлен до 11:00 18 февраля.

Читайте в репортаже Sputnik, как прошел первый день суда по делу Виктора Бабарико.