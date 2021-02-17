|
Силовики разогнали сходку сторонников "вора в законе" "Паштета" - видео
17.02.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Спецоперация была проведена в минувший понедельник – "сходку" организовали в Жодино сторонники так называемого "вора в законе" "Паштета" (Павел Алексеевич), сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
"Причина собрания – передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Алексеевича "укрепить позиции" на Минщине", - рассказали в МВД.
Там отметили, что обсуждались на встрече и конкретные действия для дискредитации другого "вора в законе" – "Саши Кушнера" (Александр Кушнеров).
Всего было задержано 12 человек – все представители криминальной среды в возрасте от 32 до 49 лет, судимые за различные преступления.
В МВД напомнили, что летом прошлого года правоохранители
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГУБОПиК и спецподразделения "Алмаз" не дали представителям криминала обсудить раздел сфер влияния. Смотрите на видео, как это было.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)