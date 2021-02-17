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Силовики разогнали сходку сторонников "вора в законе" "Паштета" - видео

17.02.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Спецоперация была проведена в минувший понедельник – "сходку" организовали в Жодино сторонники так называемого "вора в законе" "Паштета" (Павел Алексеевич), сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

"Причина собрания – передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Алексеевича "укрепить позиции" на Минщине", - рассказали в МВД.

© Pixabay
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Там отметили, что обсуждались на встрече и конкретные действия для дискредитации другого "вора в законе" – "Саши Кушнера" (Александр Кушнеров).

Всего было задержано 12 человек – все представители криминальной среды в возрасте от 32 до 49 лет, судимые за различные преступления.

В МВД напомнили, что летом прошлого года правоохранители разгонали в Лиде "сходку" конкурента "Паштета" – "Кушнера". Там планировалось назначить "смотрящих" и также обсудить передел сфер влияния. Тогда задержали 32 человек, у некоторых было при себе холодное оружие.

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Сотрудники ГУБОПиК и спецподразделения "Алмаз" не дали представителям криминала обсудить раздел сфер влияния. Смотрите на видео, как это было.
 
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