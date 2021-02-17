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Суд в Могилеве приговорил блогера из Барановичей к двум годам ограничения свободы за оскорбление сотрудника ГАИ

17.02.2021 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Судья суда Ленинского района Могилева Наталья Панасенко приговорила к двум годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа блогера из Барановичей Дмитрия Тимофеева.

Суд в Могилеве приговорил блогера из Барановичей к двум годам ограничения свободы за оскорбление сотрудника ГАИ

Как сообщает региональный портал 6tv.by, его признали виновным в оскорблении начальника отдела ГАИ Бобруйского горисполкома Виталия Поддубского.

Помимо уголовного наказания Тимофеев должен выплатить 1 тысячу рублей по заявленному Поддубским гражданскому иску о компенсации ему морального вреда. При этом судья оставила без рассмотрения требование сотрудника ГАИ об изъятии из всеобщего доступа комментария Тимофеева, размещенного в youtube-канале 6tv.by, а также требование об извинении от блогера.

Согласно материалам дела, в июне 2020 года в сюжете youtube-канала 6tv.by Тимофеев, выйдя из Могилевского областного суда, где он обжаловал решения об аресте за якобы участие в уличной акции в Бобруйске 9 мая, высказал оскорбительные слова в адрес Поддубского.

По утверждению Тимофеева, обидевшие Поддубского слова в первую очередь касались всей системы, в которой возможно несправедливое наказание невиновного человека. Он рассказал, что в Бобруйске был проездом и хотел в День Победы возложить венок к памятнику, снимая это для своих подписчиков. Впоследствии был задержан и арестован на 12 суток, которые провел в могилевском ИВС.

Госавтоинспекция в свою очередь оштрафовала блогера за якобы неправомерно поданный звуковой сигнал и наклейки на автомобиле. Отмечается, что сделано это было, когда Тимофеев уже был задержан за участие в несанкционированной массовой акции и неподчинение требованию сотрудника милиции.

Тимофеев обжаловал решение бобруйского суда в Могилевском облсуде. Суд не принял во внимание видеозапись, свидетельствующую, что он не совершал вмененные ему сотрудниками ГАИ правонарушения.

Приговор суда Тимофеев намерен обжаловать.

 
Теги: Могилев
 
 
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Судья суда Ленинского района Могилева Наталья Панасенко приговорила к двум годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа блогера из...
 
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