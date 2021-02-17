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Премьеры стран «Вышеграда» поддержали расширение ЕС и НАТО

17.02.2021 19:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер-министры стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля подписали декларацию о дальнейшем сотрудничестве по случаю 30-летия создания "четверки".

В ней они, в частности, задекларировали свою поддержку европейским стремлениям стран Восточного партнерства.

"Мы убеждены в прибавочной стоимости инклюзивного сотрудничества с другими европейскими партнерами и внеевропейскими партнерами в рамках формата Вышеградская группа+. Мы поддерживаем наше намерение по дальнейшему укреплению нашего межправительственного и межчеловеческого сотрудничества во имя добра наших граждан и стран, а также ЕС и НАТО ", - говорится в совместной декларации стран Вышеградской четверки.

В ней премьеры четырех стран согласились продолжать тесное сотрудничество группы по преодолению пандемии COVID-19 и ее последствий. Стороны определили важные направления сотрудничества: экономика и инновации, общество, энергетика и транспорт, внутренняя и внешняя безопасность, международное сотрудничество и солидарность.

В плоскости международного сотрудничества страны высказались относительно укрепления и углубления трансатлантического сотрудничества, поддержки международного порядка, опирающегося на право, а также поддержки председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году и венгерского председательства в комитете министров Совета Европы в 2021 году.

Страны "Вышеграда" в совместной декларации поддержали процесс расширения ЕС и НАТО, дальнейшее развитие Восточного партнерства, европейские стремления участников этого проекта, а также углубление сотрудничества со странами Партнерства.

Как сообщалось, инициатива Европейского Союза «Восточное партнерство» - это политика ЕС, которая имеет целью укрепление партнерских отношений с восточными соседями ЕС. Восточное партнерство объединяет ЕС и Украину, Грузию, Молдову, Азербайджан, Беларусь и Армению.

 
 
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Премьер-министры стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля подписали декларацию о...
 
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