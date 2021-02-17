ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД РБ в минувший вторник устроило около 90 обысков у правозащитников и журналистов

17.02.2021 19:25 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В минувший вторник, 16 февраля, сотрудники ГУБОПиК провели около 90 обысков по месту жительства членов организаций «Весна», «Профсоюз работников РЭП», а также представителей БАЖ и медиа-ресурсов протестного толка.

«Во время следственных действий изъяты деньги в различной валюте (более 80 тыс. долларов в эквиваленте), документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

«…обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах», - отмечается в сообщении.

В МВД также сообщили, что изъяты предположительно наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет, а также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков.

«Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси… они (ред. - организации) не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувший вторник, 16 февраля, сотрудники ГУБОПиК провели около 90 обысков по месту жительства членов организаций «Весна», «Профсоюз работников РЭП», а также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новое от Цеслера. «Утвержденное цветовое сочетание»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by