МВД РБ в минувший вторник устроило около 90 обысков у правозащитников и журналистов

Источник материала: АФН

В минувший вторник, 16 февраля, сотрудники ГУБОПиК провели около 90 обысков по месту жительства членов организаций «Весна», «Профсоюз работников РЭП», а также представителей БАЖ и медиа-ресурсов протестного толка.

«Во время следственных действий изъяты деньги в различной валюте (более 80 тыс. долларов в эквиваленте), документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

«…обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах», - отмечается в сообщении.

В МВД также сообщили, что изъяты предположительно наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет, а также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков.

«Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси… они (ред. - организации) не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности.