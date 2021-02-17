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Видео: Как ГУБОПиК и "Алмаз" разогнали "сходку" уголовных авторитетов в Жодино

17.02.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Жодино "сходку" уголовных авторитетов, сообщили в МВД страны в среду.

"ГУБОПиК и "Алмаз" разогнали "сходку" уголовных авторитетов. Спецоперация прошла днем 15 февраля в Жодино", - говорится в сообщении пресс-секретаря ведомства Ольги Чемодановой в ее официальном телеграмм-канале.

"Правоохранители задержали 12 местных жителей и гостей из Борисова. "Сходка" была организована сторонниками так называемого вора в законе Павла Алексеевича по прозвищу Паштет", - рассказала Чемоданова.

Она отметила, что причиной собрания стал передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Алексеевича "укрепить позиции" на Минщине. Также обсуждались вопросы конкретных действий по дискредитации другого вора в законе Александра Кушнерова и его последователей, добавила пресс-секретарь МВД.

"Все участники - представители уголовной среды в возрасте от 32 до 49 лет. В их багаже судимости за убийство, изнасилование, мошенничество, вымогательство, хулиганство, незаконный оборот наркотиков и другие", - уточнила Чемоданова.

Она также напомнила, что в прошлом году ГУБОПиК пресек подобное собрание в Лиде, где собирались сторонники Александра Кушнерова, пишет interfax.by
 
 
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В Жодино "сходку" уголовных авторитетов, сообщили в МВД страны в среду.
 
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