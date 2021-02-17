телеграмм-канале. "ГУБОПиК и "Алмаз" разогнали "сходку" уголовных авторитетов. Спецоперация прошла днем 15 февраля в Жодино", - говорится в сообщении пресс-секретаря ведомства Ольги Чемодановой в ее официальном





"Правоохранители задержали 12 местных жителей и гостей из Борисова. "Сходка" была организована сторонниками так называемого вора в законе Павла Алексеевича по прозвищу Паштет", - рассказала Чемоданова.





Она отметила, что причиной собрания стал передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Алексеевича "укрепить позиции" на Минщине. Также обсуждались вопросы конкретных действий по дискредитации другого вора в законе Александра Кушнерова и его последователей, добавила пресс-секретарь МВД.





"Все участники - представители уголовной среды в возрасте от 32 до 49 лет. В их багаже судимости за убийство, изнасилование, мошенничество, вымогательство, хулиганство, незаконный оборот наркотиков и другие", - уточнила Чемоданова.



