Он рассказывает о жизни трех артистов во время белорусских событий в августе 2020 года. Ролик опубликовали на YouTube-канале фестиваля.





В Сети появился фестивальный трейлер документального фильма «Кураж» режиссера Алексея Полуяна. Главные герои фильма — актриса Белорусского свободного театра Марина Якубович, а также музыканты группы «Разбітае сэрца пацана» Павел Городницкий и Денис Тарасенко. Они проходят через самое тревожное время в белорусской истории начала XXI века. Режиссер Алексей Полуян, наблюдая за жизнью героев, фиксируют важнейшие этапы белорусского протеста: предвыборные надежды, брутальные действия силовиков 9−11 августа, многотысячные мирные демонстрации, все сильнее и сильнее раскручивающийся маховик репрессий.





Отметим, что музыканты из РСП Павел Городницкий и Денис Тарасенко пока трейлер к фильму со своим участием не увидят. Оба героя картины были задержаны 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе — на несанкционированном массовом мероприятии «под видом музыкальной вечеринки». Их вместе с коллегами по коллективу осудили на 15 суток ареста.



