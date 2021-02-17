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Сети появился трейлер фильма "Кураж" о белорусских протестах: «Весь мир увидит этот страх»

17.02.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У документального фильма «Кураж» Алексея Полуяна, отобранного на кинофестиваль Берлинале, появился трейлер.

Сети появился трейлер фильма "Кураж" о белорусских протестах: «Весь мир увидит этот страх»
Кадр из фильма
 Он рассказывает о жизни трех артистов во время белорусских событий в августе 2020 года. Ролик опубликовали на YouTube-канале фестиваля.

В Сети появился фестивальный трейлер документального фильма «Кураж» режиссера Алексея Полуяна. Главные герои фильма — актриса Белорусского свободного театра Марина Якубович, а также музыканты группы «Разбітае сэрца пацана» Павел Городницкий и Денис Тарасенко. Они проходят через самое тревожное время в белорусской истории начала XXI века. Режиссер Алексей Полуян, наблюдая за жизнью героев, фиксируют важнейшие этапы белорусского протеста: предвыборные надежды, брутальные действия силовиков 9−11 августа, многотысячные мирные демонстрации, все сильнее и сильнее раскручивающийся маховик репрессий.

Отметим, что музыканты из РСП Павел Городницкий и Денис Тарасенко пока трейлер к фильму со своим участием не увидят. Оба героя картины были задержаны 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе — на несанкционированном массовом мероприятии «под видом музыкальной вечеринки». Их вместе с коллегами по коллективу осудили на 15 суток ареста.

В комментариях под трейлером «Куража» пользователи написали, что смотреть это видео без слез сложно. А один из комментаторов высказался так: «Надеюсь, весь мир увидит этот страх», пишет afisha.tut.by
 
 
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У документального фильма «Кураж» Алексея Полуяна, отобранного на кинофестиваль Берлинале, появился трейлер.
 
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