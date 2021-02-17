БАЖ выдвинули на премию ЮНЕСКО

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В украинском союзе журналистов отмечают роль БАЖ в оказании помощи журналистам, пострадавшим во время работы на акциях протеста. Там также осуждают обыски в офисе и у сотрудников организации, прошедшие 16 февраля, пишет