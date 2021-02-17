ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БАЖ выдвинули на премию ЮНЕСКО

17.02.2021 19:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Национальный союз журналистов Украины принял решение выдвинуть Белорусскую ассоциацию журналистов номинантом на соискание Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати. Соответствующее решение было направлено в штаб-квартиру ЮНЕСКО.


Фото из открытого источника

В украинском союзе журналистов отмечают роль БАЖ в оказании помощи журналистам, пострадавшим во время работы на акциях протеста. Там также осуждают обыски в офисе и у сотрудников организации, прошедшие 16 февраля, пишет Народная Воля.

«Буквально вчера мы все были свидетелями волны новых репрессий — обысков офиса БАЖ в Минске и квартир руководителей ассоциации, независимых журналистов и правозащитников. Это грубая атака на свободу слова и на свободную журналистику, это давление на адвокатов независимых журналистов. Национальный союз журналистов Украины находится в прямом контакте с БАЖ, мы солидарны с белорусскими коллегами, совместно с коллегами из других европейских стран привлекаем внимание к репрессированным белорусским журналистам», — отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный союз журналистов Украины принял решение выдвинуть Белорусскую ассоциацию журналистов номинантом на соискание Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд в Могилеве приговорил блогера из Барановичей к двум годам ограничения свободы за оскорбление сотрудника ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by