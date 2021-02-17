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Жители Бобруйска поддержали Виктора Бабарико
Источник материала: Хартия'97
Жители Бобруйска поддержали Виктора Бабарико
Время беззакония обязательно пройдет и справедливость восторжествует.
Бобруйск поддержал Виктора Бабарико, над которым сегодня начался суд.
«Время беззакония обязательно пройдет и справедливость восторжествует!» - передают бобруйчане.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Время беззакония обязательно пройдет и справедливость восторжествует.
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