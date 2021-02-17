Источник материала: Хартия'97

Виктор Бабарико держится прекрасно 4 17.02.2021, 19:00

1,381

Фото: официальный телеграм-канал Виктора Бабарико

Что происходит на суде над политиком?

Наталья Реут, которой удалось попасть на суд над Виктором Бабарико, поделилась своими впечатлениями в перерыве между слушаниями.

Бывший член избирательного штаба Виктора Бабарико Наталья Реут присутствовала на заседании 17 февраля, куда не пустили большинство желающих, и после первого судебного заседания решила не выходить из здания на обед, чтобы попасть на продолжение судебного процесса, пишет «Радыё Свабода» .

Зал довольно большой, слышно не все

Наталья рассказывает, как ей удалось попасть в зал.

«Думаю, это из-за моей целенаправленности. С Божьей помощью все сложилось хорошо. Они сделали «границы» скотчем, чтобы люди в зале не сидели плотно, два человека на скамейке, - рассказывает Наталья. - Мы ожидали, что зал будет заполнен членами БРСМ, но, судя по всему, есть люди из других учреждений. Зал довольно большой, но можно было найти и побольше. К сожалению, не все слышно, что говорят судьи и адвокаты. Я не знаю, почему они не используют звукоусиливающее оборудование».

Чтобы войти в зал, Наталья дважды прошла рамку с металлоискателями - у входа в здание и затем возле зала, где проходит процесс. Телефон пришлось оставить в специальном тайнике с ключом от вещей.

«Показываем друг другу «сердечки»

«Видно, что судья волнуется и даже перепутал процедуры, забыл огласить состав суда. Адвокаты и сам Виктор ведут себя красиво, достойно, мне это очень нравится. Я уверена, что Виктор в отличной форме, и его силе можно позавидовать, он очень уверенно звучит», - говорит Наталья.

На видео видно, как Виктор Бабарико держит руки за спиной. Но, по словам Натальи, это не значит, что он в наручниках - может, у него болит спина.

«Виктор немного похудел, у него спадают штаны. Но мне показалось, что все хорошо. Изменилась прическа, раньше была коротко острижена и прямая, а теперь волосы как-то росли сверху, выглядят иначе. Мне показалось, что поседел. Сложно сказать, потому что видела издалека. Его поместили в самую дальнюю клетку, с ним еще две. Но показываем друг другу сердца, я показала ему «обнимашку».

Клетки с «подсудимыми» охраняют милиционеры.

«Я не знаю, почему они там стоят, потому что понятно, что человеку никуда не сбежать, они только закрывают его, чтобы не было видно. Все это выглядит глупо и некрасиво. Такой человек, как Виктор, мог бы пойти домой и не сбежать. Но по этому делу все давно уже ясно. Я надеюсь на Божий суд, а не на этот. Что будет с этим судом, ясно. Я верю, что сейчас мы участвуем в великой игре Бога, и у каждого теперь есть возможность показать, чего он стоит, а чего нет. И как говорят мои родственники, Бог не Тимошка, он видит немножко», - говорит Наталья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .