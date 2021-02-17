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До -26°С ожидается в Беларуси в четверг
Источник материала: Хартия'97
До -26°С ожидается в Беларуси в четверг
Днем будет без осадков.
До 26 градусов мороза ожидается в Беларуси 18 февраля, сообщили
В четверг ожидается переменная облачность. Ночью местами по востоку пройдет небольшой снег. Днем будет без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса мороза, местами - минус 23-26, по югу - минус 10-15. Днем будет 8-13 градусов ниже нуля, по юго-западу - минус 6-7.
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Днем будет без осадков.
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