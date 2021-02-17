О чем Тихановская, Латушко и Мотолько говорили в Clubhouse, куда без инвайта не попасть

Источник материала: KYKY

Сегодня в новой популярной соцсети Clubhouse Светлана Тихановская, Павел Латушко, Франак Вячорка, Антон Мотолько и другие говорили о будущем Беларуси после Лукашенко. Стрим слушали больше тысячи человек. KYKY тоже раздобыл инвайт и сделал максимально краткий пересказ этого стрима.

Первым выступил политический советник Тихановской Франак Вячорка. Он начал с ответа на главный вопрос – а можно ли вообще обсуждать, какой будет Беларусь после Лукашенко, пока он все еще делает вид, что является президентом. Франак заявил, что лидеры перемен «обязаны говорить о будущем».

После подключилась Светлана. Поприветствовала собравшихся, напомнила, что сегодня начался суд над Виктором Бабарико , и сказала: «Самое время говорить о том, ради чего люди жертвуют своей свободой».

Затем с краткой программной речью выступил Павел Латушко. Политик сказал, что Беларусь будущего для него – это страна со свободными выборами, парламентско-президентская республика, в которой президент не имеет возможности узурпировать власть. Для Латушко новая Беларусь – это страна с эффективной, рыночной экономикой. Страна, где есть приватизация. Не обошел стороной Латушко и права граждан: «Кто был осужден – будут оправданы и получат компенсацию. Будут отменены неправомерные решения, будет возвращена собственность», – заявил Павел.

Тихановская продолжила. Сказала, что для нее сейчас (в свете последних событий) самое главное – безопасность. Затем Светлана попросила спикеров рассказать, с какими основными проблемами столкнется Беларусь после новых выборов.

Отвечал активист и блогер Антон Мотолько. Сказал, что основная проблема Беларуси по его мнению – несовершенная судебная система. Антон уверен: если бы в стране на самом деле были независимые, беспристрастные суды, многие проблемы решались бы намного проще.

Дальше стрим стал более неформальным. Модераторы давали возможность высказаться слушателям, которые «тянули руки». Таким образом мы услышали вопрос парня, который сейчас живет в Калифорнии. Он спросил, рассматривают ли лидеры перемен вариант повторения «Площади-2010», но в более организованном формате. Латушко ответил, что идеальный вариант транзита власти – это переговоры.

Дальше слово взял айтишник, который предложил Светлане нанять его на работу вместо Франака. Светлана сказала, что люди всегда нужны. Но оказалось, что это был пранк.

После говорили про IT. Светалана сказала, что лидеры перемен очень рассчитывают на айтишников, потому что новую Беларусь позиционируют как IT-страну.

Также обсуждалась реформа силового блока. Основной тезис – нужно учиться принимать точку зрения других, даже когда кажется, что твое мнение – экспертное.

В середине стрима спикерам рассказали, как работает Clubhouse. Оказывается, если спикер жмет на иконку микрофона часто – это значит, что он аплодирует выступающему. Если медленно – хочет сам что-то сказать.

Под конец стрима дали слово мужчине, который представился журналистом издания «Голос Америки». Он высказал свое мнение о том, что, мол, на постсоветском пространстве все новое построили на старой, гнилой системе. И посоветовал лидерам перемен строить новое на новом месте. Франак ответил ему: «Спасибо, очень ценный совет».

Спустя час из стрима вышли лидеры перемен, но обсуждение в «комнате» продолжилось.