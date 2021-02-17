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Как вам "жировка"? Узнали у минчан на сколько "потяжелели" квитанции

17.02.2021 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Самая большая прибавка в зимние месяцы ожидаемо выходит за отопление, тариф, кстати, с декабря прошлого года не изменился – 20,6216 рублей за 1 Гкал.

Однако коммунальные платежи за январь удивили многих белорусов: суммы в жировках выросли на 20-30%, а у кого-то и вовсе почти на 40%.

© Sputnik / Виктор Толочко
Власти объяснили рост стоимости коммунальных услуг за январь

В декабре прошлого года утвердили новые тарифы на жилищно-коммунальные платежи. Подорожание услуг по планам должно произойти в два этапа: с 1 января и с 1 июня.

Как пояснили власти, с 1 января на 4,2 доллара подорожали услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжению, водоотведению, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на отопление и горячую воду.

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К оплате за январь белорусы получили "потяжелевшие" жировки. У некоторых коммунальные платежи стали значительно больше, чем за предыдущий месяц. Смотрите на видео,...
 
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