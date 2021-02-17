|
Как вам "жировка"? Узнали у минчан на сколько "потяжелели" квитанции
17.02.2021 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Самая большая прибавка в зимние месяцы ожидаемо выходит за отопление, тариф, кстати, с декабря прошлого года не изменился – 20,6216 рублей за 1 Гкал.
Однако коммунальные платежи за январь
© Sputnik / Виктор Толочко
В декабре прошлого года утвердили новые тарифы на жилищно-коммунальные платежи. Подорожание услуг по планам должно произойти в два этапа: с 1 января и с 1 июня.
Как пояснили власти, с 1 января на 4,2 доллара подорожали услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжению, водоотведению, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.
С 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на отопление и горячую воду.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К оплате за январь белорусы получили "потяжелевшие" жировки. У некоторых коммунальные платежи стали значительно больше, чем за предыдущий месяц. Смотрите на видео,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)