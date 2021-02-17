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Елисеев: «Война с народом – не фигура речи, а установленный судом факт»

17.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев – о прозвучавших на суде в Бресте признаниях военных.

Елисеев: «Война с народом – не фигура речи, а установленный судом факт»

Командующий войсками ССО Беларуси Вадим Денисенко

– Война с народом – не фигура речи, а установленный судом факт

Применение белорусской армии против протестующих – это не какой-то гипотетический и дискуссионный вопрос, – пишет Андрей Елисеев. – Это однозначно доказанный факт, как следует из судебного процесса по убийству Геннадия Шутова в Бресте.

Вооруженные огнестрельным оружием сотрудники Сил Специальных Операций (ССО) вооруженных сил Беларуси, которые базируются в Марьиной Горке (Минская область), участвовали в подавлении протестов в совершенно другом регионе страны, находясь при этом в подчинении ОМОНу (!).

Как следует из судебных слушаний, приказ задействовать вооруженных военных в Бресте отдал командующий войсками ССО Беларуси Вадим Денисенко.

То есть, военный спецназ, который обучают для самых нестандартных, опасных и жестких спецопераций против иностранных агрессоров, с оружием «отрабатывал» один из городов Беларуси вплоть до того, что выстрелом в затылок убил гражданского человека. И при всем этом военные проходят как потерпевшие.

То, что весной-летом 2020 года многим казалось метафорой, было дикой реальностью: пока Светлана Тихановская встречалась с избирателями по всей стране и призывала их выразить свою позицию белыми ленточками, Лукашенко методично разъезжал по частям ССО и готовил их к городским военным действиям.

 
Теги: Брест
 
 
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Эксперт – о прозвучавших на суде в Бресте признаниях военных.
 
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