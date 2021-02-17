Работники ГУБОПиК и «Алмаз» разогнали «сходку» уголовных авторитетов в Жодино (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В результате спецоперации, организованной правоохранительными органами, днем 15 февраля в Жодино были задержаны 12 местных жителей и борисовчан. Об этом сообщили МВД.



Встречу организовали сторонники вора в законе Павла Алексеевича по прозвищу Паштет.

Как сообщили в МВД, представителям уголовной среды – от 32 до 49 лет. Это преступники, которые были осуждены за такие правонарушения, как убийство, мошенничество, изнасилование, вымогательство, незаконный оборот наркотиков, хулиганство и прочие.





Фото: скриншот из видео МВД

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