ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работники ГУБОПиК и «Алмаз» разогнали «сходку» уголовных авторитетов в Жодино (ВИДЕО)

17.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Работники ГУБОПиК и «Алмаз» разогнали «сходку» уголовных авторитетов в Жодино (ВИДЕО)

В результате спецоперации, организованной правоохранительными органами, днем 15 февраля в Жодино были задержаны 12 местных жителей и борисовчан. Об этом сообщили МВД.

Встречу организовали сторонники вора в законе Павла Алексеевича по прозвищу Паштет.

Как сообщили в МВД, представителям уголовной среды – от 32 до 49 лет. Это преступники, которые были осуждены за такие правонарушения, как убийство, мошенничество, изнасилование,  вымогательство, незаконный оборот наркотиков, хулиганство и прочие.


Фото: скриншот из видео МВД

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате спецоперации, организованной правоохранительными органами, днем 15 февраля в Жодино были задержаны 12 местных жителей и борисовчан. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Партизаны Дзержинска вышли на вечернюю акцию протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by