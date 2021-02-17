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Нужен ли белорусам новый государственный праздник? Подходит ли Дню единства дата 17 сентября?
Источник материала: ОНТ
Уже некоторое время в Беларуси идёт дискуссия об учреждении Дня народного единства с приданием ему статуса государственного праздника. На недавнем ВНС эта тема прозвучала снова. Одно из предложений – 17 сентября. Самая ли подходящая дата для Дня народного единства? Экспертный разговор – в студии программы «Объективно» на ОНТ.
Гости студии: политолог Петр Петровский, ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович.
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Уже некоторое время в Беларуси идёт дискуссия об учреждении Дня народного единства с приданием ему статуса государственного праздника. На недавнем ВНС эта тема...
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