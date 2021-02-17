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Первокурсник минского лицея разместил в интернете объявление о продаже iPhone, которого у него не было

17.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первокурсник минского лицея разместил в интернете объявление о продаже iPhone, которого у него не было

Студента минского лицея, который учится на первом курсе, оштрафовали за мошенничество. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Минска.

Началось все с того, как парень опубликовал объявление на одной из интернет-площадок о том, что продает iPhone SE, хотя на самом деле у него этого устройства не было. 

В объявлении он указал, что готов расстаться с телефоном за 180 белорусских рублей. Откликнувшийся на объявление покупатель перечислил парню деньги, а также оплатил комиссию за почтовые услуги, но вместо телефона, указанного в объявлении, получил нерабочий LG. Обманутый покупатель обратился в милицию.

Вскоре правоохранители установили личность продавца. В отношении него было возбуждено уголовное дело, но позже решили привлечь его к административной ответственности. 

Молодой человек свою вину полностью признал и причиненный ущерб возместил. В итоге студент выплатит штраф в размере 20 базовых величин.

Фото sputnik.by

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Теги: Минск
 
 
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Студента минского лицея, который учится на первом курсе, оштрафовали за мошенничество. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Минска. Началось все с...
 
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