Первокурсник минского лицея разместил в интернете объявление о продаже iPhone, которого у него не было

Источник материала: ОНТ

Студента минского лицея, который учится на первом курсе, оштрафовали за мошенничество. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Минска.

Началось все с того, как парень опубликовал объявление на одной из интернет-площадок о том, что продает iPhone SE, хотя на самом деле у него этого устройства не было.

В объявлении он указал, что готов расстаться с телефоном за 180 белорусских рублей. Откликнувшийся на объявление покупатель перечислил парню деньги, а также оплатил комиссию за почтовые услуги, но вместо телефона, указанного в объявлении, получил нерабочий LG. Обманутый покупатель обратился в милицию.

Вскоре правоохранители установили личность продавца. В отношении него было возбуждено уголовное дело, но позже решили привлечь его к административной ответственности.

Молодой человек свою вину полностью признал и причиненный ущерб возместил. В итоге студент выплатит штраф в размере 20 базовых величин.

Фото sputnik.by

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