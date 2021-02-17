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Как показывает себя антиковидная вакцина? Предупреждение врачей и опыт тех, кто уже привился

17.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как показывает себя антиковидная вакцина? Предупреждение врачей и опыт тех, кто уже привился

Тема пандемии в последнее время звучит реже, чем ещё месяц назад. Почему она уходит с первых полос? Время ли расслабляться? Как показывает себя антиковидная вакцина? Кому она нужна в первую очередь, а кому пока лучше с ней не спешить? Спросим у тех, кто знает наверняка. 

Гости программы «Объективно» на ОНТ: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко; заведующая лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, профессор Елена Самойлович; главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Щевцов.  


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Теги: Минск
 
 
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Тема пандемии в последнее время звучит реже, чем ещё месяц назад. Почему она уходит с первых полос? Время ли расслабляться? Как показывает себя антиковидная...
 
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