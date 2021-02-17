Как показывает себя антиковидная вакцина? Предупреждение врачей и опыт тех, кто уже привился

Источник материала: ОНТ

Тема пандемии в последнее время звучит реже, чем ещё месяц назад. Почему она уходит с первых полос? Время ли расслабляться? Как показывает себя антиковидная вакцина? Кому она нужна в первую очередь, а кому пока лучше с ней не спешить? Спросим у тех, кто знает наверняка.

Гости программы «Объективно» на ОНТ: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко; заведующая лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, профессор Елена Самойлович; главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Щевцов.





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