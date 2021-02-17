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ВНС-2021: план развития страны. Тема №1 – экономика

17.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ВНС-2021: план развития страны. Тема №1 – экономика

Подведение итогов Всебелорусского народного собрания. Поговорим о том, что надо делать, чтобы единство, развитие и независимости не остались только девизом. Делегаты разъехались. Что дальше? Обсуждаем план развития страны.  

Сегодня разговор пойдет про экономику. Ведь соцопросы, опубликованные накануне, показали, что это тема №1. Гости: политолог Пётр Петровский; директор Информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский; директор ООО «Мотовелозавод» Николай Ладутько; ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович.


 

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Подведение итогов Всебелорусского народного собрания. Поговорим о том, что надо делать, чтобы единство, развитие и независимости не остались только девизом....
 
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