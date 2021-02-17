Путь от медсестры до настоятельницы храма: история Игуменьи Гавриилы в проекте «Белорусская Super женщина». Смотрите на ОНТ

Источник материала: ОНТ

Продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые стараются сделать мир чуточку лучше и начинают с себя.

Три Национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запустили новый проект! В нем каждую неделю знакомим с теми, кто своей красотой, умом и мудростью добиваются карьерных высот, успевают вырастить и воспитать достойное поколение и не забывают о процветании родной страны. Сильные, при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность. Уже сегодня вечером – путь от медсестры до настоятельницы храма, о возрождении святынь и обителях Беларуси, о просветлении и тяготах школы послушания. Настоятельница Гродненского женского монастыря Игуменья Гавриила. О силе в вере – ей есть что сказать. Смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.





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