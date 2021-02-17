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Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжится 18 февраля

17.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжится 18 февраля

Судебное разбирательство по уголовному делу топ-менеджеров Белгазпромбанка продолжится в четверг, 18 февраля. Об этом передает БЕЛТА.

Начало заседания – в 11.00.

Открытое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка началось 17 февраля. Во время суда начали зачитывать обвинение Виктору Бабарико.

Адвокат Виктора Бабарико заявлял ходатайство об отводе судьи, сославшись на то, что родственник судьи по этому делу – адвокат. Из-за отсутствия оснований ходатайство было отклонено.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов в особо крупном размере, полученных преступным путем. Помимо этого, в получении взяток в особо крупном размере организованной группой обвиняются шестеро других бывших топ-менеджеров банка и одновременно заместителей Бабарико. 

Фото: БЕЛТА

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Судебное разбирательство по уголовному делу топ-менеджеров Белгазпромбанка продолжится в четверг, 18 февраля. Об этом передает БЕЛТА. Начало заседания – в 11.00....
 
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