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Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжится 18 февраля
Источник материала: ОНТ
Судебное разбирательство по уголовному делу топ-менеджеров Белгазпромбанка продолжится в четверг, 18 февраля. Об этом
Начало заседания – в 11.00.
Открытое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка началось 17 февраля. Во время суда начали зачитывать обвинение Виктору Бабарико.
Адвокат Виктора Бабарико заявлял ходатайство об отводе судьи, сославшись на то, что родственник судьи по этому делу – адвокат. Из-за отсутствия оснований ходатайство было отклонено.
Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов в особо крупном размере, полученных преступным путем. Помимо этого, в получении взяток в особо крупном размере организованной группой обвиняются шестеро других бывших топ-менеджеров банка и одновременно заместителей Бабарико.
Фото: БЕЛТА
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Судебное разбирательство по уголовному делу топ-менеджеров Белгазпромбанка продолжится в четверг, 18 февраля. Об этом передает БЕЛТА. Начало заседания – в 11.00....
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