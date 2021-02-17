Мороз и гололедица на дорогах. Прогноз погоды на 18 февраля

Источник материала: ОНТ

Февраль в этом году запомнится не только снегопадами, но и аномальными морозами. Средне суточная температура до 12 градусов ниже климатической нормы. Морозы на этой неделе еще сохранятся, но в выходные пойдут на спад.

18 февраля погодные условия в Беларуси в основном будет определять антициклон, с центром над странами Балтии. Двигаясь в южном направлении, он продолжит поставлять холодный арктический воздух. Температура на 7-12 градусов ниже климатической нормы

В четверг переменная облачность. Ночью по востоку страны пройдет небольшой снег. Днем без осадков. Влажность до 80 процентов. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

К утру температура составит от 16°C мороза по юго-западу до -20°C по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от -8°C по Брестской области до -16°C по Витебской. К вечеру температура немного понизится – от -17°C в южных районах до -19°C – в северных.

В следующие сутки погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Днем в западных районах скажется влияние атмосферного фронта, который сместится с Польши. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем по западу страны кратковременный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный. Температура ночью -18°C…-25°C, при прояснениях до -28°C, по юго-западу немного теплее – -13°C…-17°C, днем от 0 по юго-западу до -12°C по востоку. В выходные ожидается ослабление морозов.

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