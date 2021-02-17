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Циклон «Медея» в Европе: заснеженные Афины и экстремальные купания в центре Амстердама

17.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Циклон «Медея» в Европе: заснеженные Афины и экстремальные купания в центре Амстердама

Заснеженная Европа столкнулась с другой стороной редкой для многих стран красоты. Из-за метелей в городах отключается электричество и блокируются дороги.

Циклон «Медея» подверг серьёзным испытаниям Афины и практически парализовал всю греческую столицу. Снег в этих краях бывает так редко, что в городе вообще нет специальной техники, дороги приходится убирать вручную. К тому же сильный ветер повалил сотни деревьев и оборвал линии электропередачи. Зато сейчас там можно наблюдать по-настоящему уникальные моменты – это Акрополь в снегу и необычная смена караула у памятника неизвестному солдату. Гвардейцы подъезжают до военного поста на машинах и дальше, опасаясь поскользнуться, аккуратно идут к месту, отказавшись от чеканного шага. Необычные моменты сейчас можно наблюдать и в Амстердаме. Сначала местные жители катались на коньках по знаменитым каналам города, а когда слегка потеплело, на улицу вышли местные «моржи». Экстремальные купания в центре города выглядят настоящим зимним праздником.

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Заснеженная Европа столкнулась с другой стороной редкой для многих стран красоты. Из-за метелей в городах отключается электричество и блокируются дороги. Циклон...
 
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