Обыски по всей стране прошли у активистов незарегистрированных организаций и БАЖ

Источник материала: ОНТ

Работники ГУБОПиК провели 16 февраля около 90 обысков по месту жительства представителей незарегистрированных организаций «Весна», «Профсоюз работников РЭП», БАЖ и медиаресурсов протестной направленности. Об этом сообщили в МВД.



Там уточнили, что обыски проводились во всех областных центрах страны по поручению Следственного комитета. Основанием послужило уголовное дело об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Также правоохранителями найдены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (баннеры, растяжки, флаги), анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, документы о вступлении в стачкомы, пропагандирующая ЛГБТ-ценности литература и сертификаты по обучению в иностранных вузах.

Масштабные обыски было решено провести по итогам оперативно-разыскных мероприятий в отношении организаций и лиц, оказывающих информационную и финансовую поддержку протестов в стране.

Все изъятые предметы и ценности направлены в Следственный комитет.





Фото: скриншот из видео МВД









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