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Обыски по всей стране прошли у активистов незарегистрированных организаций и БАЖ
Источник материала: ОНТ
Работники ГУБОПиК провели 16 февраля около 90 обысков по месту жительства представителей незарегистрированных организаций «Весна», «Профсоюз работников РЭП», БАЖ и медиаресурсов протестной направленности. Об этом
Там уточнили, что обыски проводились во всех областных центрах страны по поручению Следственного комитета. Основанием послужило уголовное дело об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Также правоохранителями найдены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (баннеры, растяжки, флаги), анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, документы о вступлении в стачкомы, пропагандирующая ЛГБТ-ценности литература и сертификаты по обучению в иностранных вузах.
Масштабные обыски было решено провести по итогам оперативно-разыскных мероприятий в отношении организаций и лиц, оказывающих информационную и финансовую поддержку протестов в стране.
Все изъятые предметы и ценности направлены в Следственный комитет.
Фото: скриншот из видео МВД
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Работники ГУБОПиК провели 16 февраля около 90 обысков по месту жительства представителей незарегистрированных организаций «Весна», «Профсоюз работников РЭП», БАЖ...
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