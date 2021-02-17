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Объявлены победители республиканского фотоконкурса «Мой родны кут»

17.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Объявлены победители республиканского фотоконкурса «Мой родны кут»

Когда патриотизм перерастает в искусство: объявлены победители республиканского фотоконкурса «Мой родны кут». Его приурочили к Году малой родины.


Издательский дом «Беларусь сегодня» выбрал лучшие фото по двум номинациям: «Земляки» и «Моя малая Родина», а также определил обладателя Гран-при. Участники со всей станы. На протяжении года профессионалы и новички в фотоделе делились своими снимками – всего пришло более шести тысяч кадров, некоторые публиковались на страницах «СБ. Беларусь сегодня».

Природа, люди, здания и даже блюда – все фото объединяет любовь к Родине. В жюри вошли известные журналисты, представители культуры и искусства. Авторов лучших работ наградили дипломами и планшетами.   

Дмитрий Жук, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»: «Я думаю, что здесь важно для людей не только награда. Награда – это тот стимул, который двигает. А на самом деле, для людей творческих важно признание и то, что их работы увидела большая аудитория. А газета дает такую возможность им».

Фотографии будут украшать издание в качестве иллюстраций, а конкурс продолжится: нынешний год под знаком Народного единства – это тема следующего фотомарафона.  

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Когда патриотизм перерастает в искусство: объявлены победители республиканского фотоконкурса «Мой родны кут». Его приурочили к Году малой родины. Издательский...
 
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