Молодые сотрудники прокуратуры принесли присягу

Источник материала: ОНТ

На верность закону и белорусскому народу! Молодые сотрудники прокуратуры сегодня принесли присягу.





Традиции 20 лет. Однако в этот раз в Минск пригласили молодых специалистов со всей страны. С сегодняшнего дня они официально связывают свою жизнь со служением закону. В торжественной церемонии приняли участие 23 сотрудника, большинство из которых девушки. Слова присяги прокурорские работники впервые произнесли в Музее Великой Отечественной войны.

Анна Шляхтова, помощник прокурора Советского района г. Минска: «Будем стараться выполнять свою работу качественно и профессионально, делать это во благо народа и родной Беларуси. Это было моей давней мечтой. Я очень рада, что наконец-то я работаю там, где чувствую, что это моё призвание».

Ответственность, волевой характер, но главное для любого прокурора – честность перед людьми, обществом и законом. В словах напутствия каждый желал молодым сотрудникам соответствовать высокому званию прокурора и с достоинством выполнять свой долг.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: «Сегодня важно, что внутри у человека. Насколько он предан делу, долгу, стране. Насколько он стрессоустойчив. Насколько у него сильна воля. К тому, чтобы доказать правду, доказать истину. Этот день, я уверен, они запомнят на всю жизнь и слова присяги тоже будут вспоминать в определённых ситуациях».

Каждый из сотрудников также получил кодекс чести прокурорского работника. Теперь доказывать свой профессионализм молодые специалисты будут уже в новом статусе.

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