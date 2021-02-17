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Молодые сотрудники прокуратуры принесли присягу
Источник материала: ОНТ
На верность закону и белорусскому народу! Молодые сотрудники прокуратуры сегодня принесли присягу.
Традиции 20 лет. Однако в этот раз в Минск пригласили молодых специалистов со всей страны. С сегодняшнего дня они официально связывают свою жизнь со служением закону. В торжественной церемонии приняли участие 23 сотрудника, большинство из которых девушки. Слова присяги прокурорские работники впервые произнесли в Музее Великой Отечественной войны.
Ответственность, волевой характер, но главное для любого прокурора – честность перед людьми, обществом и законом. В словах напутствия каждый желал молодым сотрудникам соответствовать высокому званию прокурора и с достоинством выполнять свой долг.
Каждый из сотрудников также получил кодекс чести прокурорского работника. Теперь доказывать свой профессионализм молодые специалисты будут уже в новом статусе.
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На верность закону и белорусскому народу! Молодые сотрудники прокуратуры сегодня принесли присягу. Традиции 20 лет. Однако в этот раз в Минск пригласили молодых...
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