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«Белпочта» в честь 23 февраля окажет бесплатную услугу
Источник материала: ОНТ
В преддверии мужского праздника, 19 февраля, «Белпочта» проведет акцию «День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь». Об этом
Таким образом, в этот день все желающие могут купить почтовые карточки, а работники «Белпочты» бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.
Сообщается, что в Минске акция состоится в круглом зале Почтамта (расположенного по адресу пр. Независимости, 10) с 15.00 до 17.00. С полным списком отделений можно ознакомиться на сайте «Белпочты». На предприятии уточнили, что данная акция – только для физлиц.
Фото: «Белпочта»
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В преддверии мужского праздника, 19 февраля, «Белпочта» проведет акцию «День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь». Об этом сообщает сайт...
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