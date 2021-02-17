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«Белпочта» в честь 23 февраля окажет бесплатную услугу

17.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белпочта» в честь 23 февраля окажет бесплатную услугу

В преддверии мужского праздника, 19 февраля, «Белпочта» проведет акцию «День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь». Об этом сообщает сайт компании.

Таким образом, в этот день все желающие могут купить почтовые карточки, а работники «Белпочты» бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.

Сообщается, что в Минске акция состоится в круглом зале Почтамта (расположенного по адресу пр. Независимости, 10) с 15.00 до 17.00. С полным списком отделений можно ознакомиться на сайте «Белпочты». На предприятии уточнили, что данная акция – только для физлиц.

Фото: «Белпочта»

 

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Теги: Минск
 
 
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В преддверии мужского праздника, 19 февраля, «Белпочта» проведет акцию «День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь». Об этом сообщает сайт...
 
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