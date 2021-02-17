В Гродно представили микромобиль, который пользуется спросом в службах доставки города

Источник материала: ОНТ

Гродно представили микромобиль, который пользуется спросом в службах доставки города" class="one-news__figure-img">

Всебелорусское народное собрание на минувшей неделе определило основные направления развития страны на годы вперёд. И, конечно, с принятием итоговой резолюции эта работа только начинается. В частности, речь о выполнении программы социально-экономического развития до 2025-го.





Среди ключевых задач в этом документе – сокращение зависимости экономического роста от углеводородного сырья. Прорывными точками роста промышленности правительство среди прочих определило электроиндустрию и электротранспорт. Уже сейчас заметно расширен выпуск зарядной инфраструктуры. Бизнес также откликается на новые условия – в Гродно представили микромобиль. Электротранспорт с запасом хода в сто километров и способный развивать скорость до 80 километров в час пользуется спросом в службах доставки города. Компания – резидент Гродненского технопарка. Поэтому полноправно рассчитывает на триста квадратных метров в строящемся технопарком комплексе по льготному тарифу. Плюс к этому сниженная налоговая ставка.

Сергей Жильцов, директор компании, резидент технопарка Гродненского государственного университета имени Я. Купалы: «Можно быть резидентом технопарка, получать льготы, не чтобы на чем-то экономить, а чтобы легче развить бизнес, легче он набрал обороты и тогда уже встал и в полную силу сам себя продвигал. Мечтается выйти на соседние рынки, в том числе и в Россию. И иметь флот минимум из 50 тысяч таких автомобильчиков».

Создатель компании признаёт, что с условиями, которые создаёт государство, в ближайшее время сможет организовать сборку в Гродно, пока же приходится организовывать её в Минске. Это пример небольшого частного бизнеса, который может существенно прирасти именно в партнёрстве с государством.

Возвращаясь к теме, популяризация чистой энергии – один из важных ориентиров, отмеченных Всебелорусским народным собранием. Запуск собственной АЭС открывает широкие возможности не только для бизнеса, но для создания новых высокотехнологичных производств, для развития грузового и пассажирского электротранспорта, коммунальных машин с электроприводом, жилого фонда с электроотоплением. Да и в целом это уверенный шаг в направлении независимости от тех же тарифов на природный газ.

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