В кинологическом центре под Минском собак готовят к службе в армии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Учат искать взрывчатку и охранять территорию. В кинологическом центре под Минском собак готовят к службе в Вооруженных силах. Курсы для четвероногих бойцов продлятся три месяца. За тренировкой наблюдала корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.

Несмотря на габариты, Немо еще ребенок. По «собачьему паспорту» ему всего пять месяцев. Как все дети – игривый и любознательный. Хозяин, Александр Давыдов, говорит: именно такие качества нужны щенкам, которых готовят к службе. Самых маленьких обучают с помощью игры.

«Отрабатывать условные рефлексы (посадки, укладки), элементы послушания. Пока без команд, просто чтобы механически он понимал: так мы лежим, так сидим. А потом добавляются команды», – рассказал начальник специальной группы специального отделения Кинологического центра Вооруженных сил, хозяин Немо Александр Давыдов.

В кинологическом центре Немо с рождения. Как и большинство собак. Здесь их разводят в собственном питомнике, в год появляются около ста малышей. Есть даже целое родильное отделение. И, как шутят кинологи, «собачий детский сад».

«Покуда они маленькие, сильную нагрузку им не дашь. Кричать на них нельзя, бить тоже. С ними надо, как с детьми, обращаться. Поскольку они маленькие еще и не понимают ничего», – отметил командир отделения племенных собак питомника Максим Евтюхов.

На первом этапе щенков приучают к снаряжению. Серьезные тренировки с десяти месяцев. Тогда у каждой собаки начинается спецкурс.

«Мы осуществляем подготовку служебных собак по следующему профилю. Это собаки по поиску взрывчатых веществ, по минно-розыскной службе, поисково-спасательной службе, сторожевой службе, по патрульной и караульной службе», – перечислил заместитель начальника по специальной службе Кинологического центра Вооруженных сил Виктор Мазалевич.

В основном разводят и тренируют овчарок: немецких, восточно-европейских, бельгийских, кавказских и среднеазиатских. Встречаются и лабрадоры-ретриверы. В эти породы заложена работоспособность, говорят специалисты. Собаки готовы выполнять практически любые задания.

Одно из основных направлений, по которым в Кинологическом центре готовят собак, – поиск взрывчатых веществ. Специалисты используют настоящие тротиловые шашки.

Флоре на поиск взрывчатки понадобилось всего 3,5 минуты. Для сравнения человек в комнате такого размера искал бы взрывчатку полчаса.

Выпускники кинологического центра отправятся на службу в военные подразделения по всей стране. Недавно белорусских собак даже пригласили на работу в Арабские Эмираты.

Всего в Беларуси три кинологических центра: в Сморгони, Могилеве и Минске.

