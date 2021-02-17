Свобода - дело семейное. Какие семьи в Беларуси оказываются в заключении

"Весна" продолжает рассказывать о тех, кто оказался в заключении из-за политического преследования. Иногда бывает, что семья сталкивается с прессингом в отношении сразу к нескольким близким – так за решеткой оказываются братья и сестры, родители и дети, супруги. Те, кто их любит, вынуждены смотреть им вслед сквозь решетчатые окна и растоплять своей любовью наручники несвободы.





По-своему ли несчастны все эти семьи, если все они связаны одним желанием – скорее обнять родных? В такой ситуации оказались минимум девять семей – сегодня мы рассказываем истории пяти из них.









За два дня, которые прошли между выходом двух частей текста, политзаключенных стало на одиннадцать человек больше. В список заключенных семей добавилась еще одна – супруги Мовшук.

Тимур и Тамаз Пипия. Братья

31-летний Тимур и 26-летний Тамаз – футбольные болельщики клуба “МТЗ-РИПО”. Их задержали в рамках уголовного дела по статье 342 по подозрению в организации массовых беспорядков 23 сентября, после тайной инаугурации Лукашенко.





Задержание братьев оказалось неожиданностью для всей семьи. Сейчас у матери обнаружили злокачественную опухоль, и врачи говорят, что заболевание развилось именно на фоне стресса: до задержаний никаких проблем не было. На этой неделе ее кладут в больницу, поэтому сейчас 22-летняя сестра Луиза – младший ребенок в семье, которую Тимур и Тамаз всегда защищали и баловали, – сейчас координирует всю работу по помощи братьям и матерям.





"Мама не может понять, как ее дети, которые не совершили абсолютно ничего противозаконного, уже пять месяцев находятся в тюрьме, – рассказывает девушка. – Она боится, как я здесь буду справляться одна, а еще – больше не увидеть сыновей”.













Тимур и Тамаз работали в грузоперевозках в частной компании, Тимур обучался на политолога-юриста. Сейчас адвокат говорит, что этот опыт заметен в разговорах: он четко понимает сроки и формулировки. Оба брата, в большинстве Тамаз, увлекаются психологией – особенно, межличностной коммуникацией. Также они интересуются футболом: однажды Луизе пришлось рисовать в письмах к Тимуру таблицу Лиги чемпионов.





Луиза рассказала “Весне", что братья добрые и компанейские, но имеют достаточно разные характеры. Тимур – смелый, готовый ответить за каждое слово и поступок, мыслит рационально, адаптируется к условиям. Адвокат рассказывает, что он опекает новеньких, помогает им привыкнуть к условиям в СИЗО. Тамаз – более эмоциональный человек, волнуется за всех вокруг, но не за себя. В ситуации с арестами из-за писем эта разница наблюдается особенно четко. Оба брата больше волнуются за происходящее дома с близкими.





Особенно тяжело было первую неделю, потом поглотили бытовые вопросы, а сейчас Луиза в комментариях в соцсетях уже консультирует других людей, которые впервые сталкиваются с задержаниями родственников. Девушка благодарна за поддержку. Братья пишут, что им приходят письма от знакомых и знакомых людей, детские рисунки.





"Спасибо людям за такие добрые сердца. Многие пишут мне, спрашивают о делах и помощи, – говорит Луиза. – Не ожидала, что в Беларуси настолько дружелюбные и милосердные люди". Сблизило общее горе и семью. Бывшая жена Тимура вместе с 6-летней дочерью – очень похожей на отца девочкой – пишут ему письма и помогают с передачами, девушка Тамаза Эльвира тоже всегда рядом с Луизой, хотя живет в другом городе. Парня задержали, когда он был у нее в гостях, и если в тот момент после сообщения сестры о задержании она села на бордюр и расплакалась, то теперь она собралась, пытается отвлечься на работу. Если не получает письма от любимого, скучает и звонит на почту – однажды даже на Главпочтамт. "Всегда говорила Тамазу, что Эльвира за него "подерет" любого", – улыбается Луиза.

Адрес для писем Тамазу и Тимуру: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030

Сергей и Елена Мовшук. Муж и жена









Снимок со свадьбы семьи Мовшук

Политзаключенные жители Пинска Сергей и Елена Мовшуки являются фигурантами уголовного дела по массовым беспорядкам в ночь с 9 на 10 августа согласно ст. 293 Уголовного кодекса. Елене Маушук 44 года. Она работала санитаркой и помощницей повара в Пинском госпитале. До августа они вместе с мужем воспитывали троих детей, пока Елену не поместили под стражу.





Как ранее "Весне" рассказывал Сергей, вечером 9 августа он с женой пошли прогуляться на площадь Ленина. По словам мужчины, они увидели, что собирается много людей и начинают кричать лозунги вроде "Позор!", "Уходи". По словам Сергея, раньше на митинги с женой не ходили, иногда смотрели видео блогеров.





"Мы увидели, что вдруг на людей пошли "щиты" [силовики со щитами]. Мы начали выбираться оттуда, но нас полностью окружили силовики. Была только маленькая улочка для выхода. Мы с еще 15-20 людьми побежали туда. Но мы уперлись в гаражи с колючей проволокой. Я запрыгнул на гараж, а жена не смогла. Я остался с ней. Меня сразу заломили силовики: лицом в асфальт, руки за спину. Меня забросили автозак, а Лену просто завели", — рассказывает Сергей Маушук.





Супругов доставили в Пинское ГОВД. Там сотрудники милиции установили по видео, которое позже появилось в интернете, что "Елена принимала участие в массовых беспорядках". Сергею сказали, что его жену "закрыли". Сергея Молчука продержали в тире около 17 часов и отпустили со штрафом в 10 базовых величин. Сергей вышел из тира избитый. До 14 августа у него не было никакой информации о своей жене. С ним связалась сокамерница, которая рассказала, что Елена находится в камере "голая, босая, избитая". По словам этой женщины, жена Сергея была вся в синяках.





У Елены и Сергея Молчуков трое дочерей: одна — совершеннолетняя, две — малолетние. 10-летнюю Ангелину 17 сентября из школы забрали в социальный приют, потому что Сергей является ее отчимом. Позже дочь из приюта забрала к себе крестная.





















Пятилетняя Карина живет со своим отцом Сергеем. Старшая же дочь за время, пока Елена за решеткой, родила ребенка.





"Сейчас главное — вернуть сестру из приюта и повидаться с мамой, — говорит 19-летняя Юлия. — Мы совсем не знаем, как она там. Все, что есть, — это письма. В недавнем письме она просила прислать ей денег и спрашивала, почему так долго нет адвоката. Не думаю, что после освобождения мама будет как-то бороться. Но я знаю, что мамы могут дать большой срок, и уже ничему не удивлюсь".





В СИЗО Елену поставили на учет, "как склонную к захвату администрации с захватом заложников и проявлению агрессии, и должна говорить это каждый день".





В декабре подозреваемым по этому делу сделали и Сергея Мовшука, позже ему выбрали меру пресечения — домашний арест. Следствие в отношении Елены уже завершили, теперь она ждет суда.





Адрес для писем Елене: СИЗО-6, 225413, г. Барановичи, ул. Брестская, 258 В

Виктор и Эдуард Бабарико. Отец и сын





Фото: сайт Виктора Бабарико





Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны вместе 18 июня, когда шли в ЦИК сдавать собранные за выдвижение в кандидаты в президенты подписи. Задержание осуществлял департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Адвокатам весь день не разрешалось посещать задержанных: в здании ДФР проводились "учения". В тот же день Эдуарда Бабарико поместили в СИЗО КГБ.





Виктор Бабарико — основатель Международного фонда помощи "Шанс", инициатор Международного театрального форума "ТЕАРТ", инициатор проекта" Арт-Беларусь", в рамках которого в нашу страну были возвращены работы Шагала, Сутина и других известных художников. При его содействии в Беларусь был возвращен оригинал Библии Франциска Скорины. Инициатор создания культурного хаба ОК16, уникальной площадки продвижения культурных проектов. Профинансировал издание 15 000 экземпляров пятитомника для передачи в дар белорусским библиотекам. Он поставил рекорд по количеству подписей, собранных альтернативными кандидатами за всю историю президентских выборов в Беларуси. По данным его штаба, их было собрано более 430 тысяч, а подано в ЦИК — 365 тысяч. Кандидатуру Бабарико поддержали известные белорусы: нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, режиссер Андрей Курейчик, политики Владимир Некляев и Андрей Санников.









Эдуард Бабарико закончил БГЭУ по специальности "Экономика и управление предприятиями". Руководил краудфандинговыми платформами Ulej и MolaMola. Он увлекается верховым спортом и дайвингом. В следственном изоляторе Эдуард занимается йогой, читает, учится рисовать и попросил передать ему книги по шахматам.





— Эдик — лидер в жизни, он может рассказать вам о новой идее за 10 минут так, что люди вскакивают и говорят: "Так почему же мы этого не делаем? Давайте сделаем это!" Он всегда стремится сделать что-то полезное для мира, создать продукт, услугу, сервис, которые принесли бы пользу обществу, — сказал в интервью его друг Михаил Азашвили.





Адрес для писем Эдуарду и Виктору: СИЗО КГБ, 220050, г. Минск, Главпочтамт, абонентский ящик 8

Александр Францкевич и Илья Лобацевич. Двоюродные братья





Братья с мамами. Фото: "Наша ніва"





Активиста анархистского движения 30-летнего Александра Францкевича задержали 13 августа на выходе из подъезда дома, где он проживал. Его обвинили по всем трем частям 293 статьи Уголовного кодекса, а также по ч. 2 ст. 285. Александр Францкевич также являлся политзаключенным в 2010-2013 годах. Во время заключения был опубликован его рассказ “Обними меня крепче”.





Когда Александра задержали в 2020 году, сестра его матери, Наталья, и его двоюродный брат Илья Лобацевич вышли в Новополоцке на мирную акцию протеста. Когда рядом с ними омоновцы начали избивать человека, они решили заступиться за парня. В итоге их тоже начали избивать. Илья стал защищать от ударов матери, за что получил серьезный удар по голове дубинкой. Илью осудили на полтора года лишения свободы в колонии общего режима.





Мама Александра Татьяна рассказала ”Весне", что Саша – умный, добрый и чуткий парень, за что она очень его любит. Он никогда не откажется помочь друзьям, а когда начал зарабатывать свои деньги, сразу начал помогать матери матери материально. "Мне повезло с сыном, — уверена она. — Я даже не столкнулась с переходным возрастом: как тогда, так и сейчас стоит нам посмотреть друг на друга, мы понимаем все с полуслова". Саша жил без отца с шести лет. Учился в школе с углубленным изучением английского и немецкого языков, последние два класса перешел в лицей с сосредоточением на программировании: уже в то время он занимал на республиканских олимпиадах по этой дисциплине первые места среди школьников. Также был среди первых в городских олимпиадах по математике. Поэтому он решил стать айтишником: не поступил на бюджет, поэтому решил сразу идти работать. На работу парня взяли быстро: его и сейчас ценят на работе и сохраняют за ним место. Для его это не только работа – у него тоже хватает терпения долго и по нескольку раз помогать разобраться с компьютерными вопросами родственникам.





Саша любит читать фантастику, радуется, что библиотека на Володарке теперь пополнилась новыми книжками этого жанра. На воле Сашу тоже ждет возлюбленная, которая его поддерживает.





Татьяна рассказывает, что Саша поддерживает в письмах, пишет, что все выдержит, что он все уже проходил. "Когда Сашу арестовали в 2010 году, было тяжелее, — говорит она. — Во-первых, не было такой волны солидарности: друг друга поддерживали в основном родители. А сейчас ему даже написали родители друга из лицея. Во-вторых, я увидела, как у Саши выработался стержень, стал мужественным и стойким. Единственное, за что переживаю, — за него не очень крепкое здоровье".





С 38-летним Ильей у Саши были хорошие отношения — сегодня друг друга поддерживают их мамы.





Илья Лобацевич работал с 17 лет на тяжелых работах: был грузчиком, плотником, каменщиком, бетонником, стропальщиком – последняя работа ему нравилась особенно. Он часто менял места, пробовал разное. Мать Ильи, Наталья, вспоминает, что когда гулять с сыном по городу (семья живет в Новополоцке), везде встречают знакомых и друзей Ильи. Сельским трудом Илья любит заниматься и на даче. Также там он занимался восточными единоборствами: глядя на свои любимые с детства фильмы с Джеки Чаном и Чаком Норрисом, он повторял движения героев и оттачивал свое мастерство. Любит он и компьютерные игры. Также мужчина рисует: особенно ему нравится писать портреты и пейзажи.









Илья со своей девушкой Юлей в Оренбурге

Наталья рассказала ”Весне", что ее сын – добродушный и чуткий к чужому горю: отдаст последнюю рубашку. Его и задержали именно из-за того, что он не смог пройти мимо несправедливости. "Он никогда никого не покроет: только защитит, – рассказывает мать. – У нас была собака, котик, в детстве – птички”. Также мужчина не пьет и не курит: если на предприятии нужно было “проставляться” на день рождения, Илья принес конфеты: сказал, и сам не будет пить, и другим не даст.





Илья – семейный человек. Он привязан к матери и младшей сестре, с каторой у него дружеские отношения. Когда дети были маленькие, мать всегда говорила, что нельзя обижать девочку, слабых – эти принципы и сейчас остались у мужчины. Илья – крестный отец своей 14-летней племянницы. Наталья рассказывает, что когда девочка была маленькой, то не подпускала к себе мужчин – боялась всех, кроме Ильи. И сейчас Наталья перечисляет, сколько всего Илья приобрел в дом: секцию, холодильник, телевизор... "Он настоящий мужчина", – улыбается Наталья.





Сейчас Илья больше волнуется за близких: мать, сестру, 90-летнюю бабушку. Самому хотя и бывает трудно из-за информационной блокады и неизвестных ранее обстоятельств, он стремится быть позитивным и поддерживать родственников. Интересно, что через разных сокамерников к матери доходят добрые слова, которые те рассказывают о ее сыне своим родителям. А в одной из очередей на передачки она подружилась с матерью другого политзаключенного – Артема Исакова: некоторое время тот тоже находился в одной камере с Ильей, и все четверо – обе матери и сыновья – переписываются между собой.





"Солидарность очень помогает, – говорит Наталья. – Мы вытягиваем друг друга из трясины, потому что бывало и такое, что руки опускались. Как освободить наших детей? Но потом ты думаешь: "Нет, нельзя, будем бороться, пока не освободим всех".





Адрес для писем Александру: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030

Адрес для писем Илье: ИК №17, 213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 8

Юлия и Пётр Слуцкие. Мать и сын











Основательницу и председателя Пресс-клуба Юлию Слуцкую задержали 22 декабря в аэропорту по возвращения в Беларусь. Чуть позже в тот же день задержали и ее сына – оператора, сотрудника Пресс-клуба. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов и содействии этому. Дочь Юлии и сестра Петра Александра рассказывала, что в камере матери – семь человек, она пришла туда восьмой. Из-за больной спины девушки в камере поменялись с ней кроватями, чтобы женщине не нужно было лезть наверх. Также она просит не передавать столько еды: шутит, что не выйдет из СИЗО, потому что не пролезет в дверь.





"Конечно, мама чувствовала себя в опасности, ведь в этой стране все, кто что-то делает, делает что-то необычное, – в опасности, – рассказывала Александра “Белсату”. – Но плохие предчувствия были, скорее, у меня, не у нее. Я говорила: "Мамочка, я хочу, чтобы ты уехала". А она отвечала: «Неужели ты можешь себе представить, что все мои останутся здесь, а я уеду?"





Несмотря на то, что письма тоже не часто доходят до адресата, Александра пишет ежедневно: "Если бы мама получила их все вместе, наверное, подумала бы, что я начала выпивать, настолько они сумбурные. Я постоянно ношу с собой лист бумаги, если что-то хочу сказать – записываю это, а потом просто кладу в конверт и отправляю. Что бы я ни делала, мысленно советуюсь с мамой. Я даже создала ей новую электронную почту, куда ежедневно пишу какие-то мелочи, и это мне очень помогает. Помимо этого, мама каждый день получает от меня передачи. Мне даже удалось передать хамон, правда, назвав его колбасой, а однажды у меня не взяли круассаны и багет, но на следующий день взяли то же под названием «булочки и батон».





Дела политзаключенных мамы и брата у Александры сейчас составляют полноценный рабочий день: передачи, адвокаты, беседы с журналистами, а также – поддержание папы и бабушки.





"Для папы мама – целый мир, – говорит дочь. – На первых порах ему было очень тяжело, но в итоге он собрался. Я приезжаю к нему каждый день, мы созваниваемся по три-четыре раза в день – за это время мы сильно сблизились. В одном из писем я написала маме, что воспитала ей идеального мужа, пусть готовится. Думаю, папе и бабушке гораздо труднее: меня спасает деятельность, а они просто ждут, когда маму и Петю освободят".





Задержание близких также сблизило Александру с девушкой брата: "До сих пор с Юлей мы встречались разве что в праздники, а теперь стали почти сестрами: я знаю, что она каждую секунду со мной и чувствует то же, что и я. С отцом они разговаривают каждый день. Юля назвала это "кризисной интеграцией в семью". Петя служил в армии, он молод и всеяден – за него я переживаю меньше. В письмах к отцу он немногословен «Приветствую! У меня все хорошо, кормят вкусно, в камере есть телевизор, так что не скучаю». Еще сказал, что наконец выспался. Своей девушке он пишет, конечно, более развернуто".





Юля вспоминает, что когда они стояли у ДФР и ждали информации, она неожиданно увидела Петю: тогда он смог сказать, что любит ее. "Уже потом я поняла, что это было первое ”Я тебя люблю". Сейчас я шучу, что Петю, чтобы сказать эти слова, нужно было попасть в тюрьму”.





Юлия Слуцкая передала через адвоката плюсы, которые она видит в этой ситуации: у нее появилось время на изучение английского языка, теперь она может питаться по графику и несколько раз в день делать гимнастику, правда, некоторые упражнения из-за нехватки места приходится делать на нарах.





"Не могу представить свою мамочку в камере. У нее такие нежные руки, она такая теплая, у нее такой родной запах, к ней всегда можно прийти и выплакаться. А тут моя мама – и в таких обстоятельствах: в голове не укладывается. Я стараюсь отталкивать мысли об этом, а если они меня все же нагоняют, я даже не плачу – вою. В таких случаях я имею несколько минут, можно закрыться в машине и выть в рукав либо ночью в подушку. Я это называю "поломалась". А потом – дальше в бой".





Адрес для писем Юлии и Петру: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030



