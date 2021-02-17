Своими руками надеть намордник и отдать чужому человеку. Хозяйку заставляют вернуть пса заводчице

Источник материала: Tut.by

Помните, мы рассказывали про минчанку, которая выиграла суд с заводчицей и получила денежную компенсацию, но по решению суда вынуждена была вернуть ей питомца? Недавно история получила продолжение: хозяйка собаки Лариса получила судебное определение, в котором прописано, в каком виде должен состояться возврат. Но женщина не собирается сдаваться.

Вкратце напомним, в чем суть ситуации. Минчанка Лариса решила завести собаку. Выбор пал на тибетского мастифа: эта порода ей очень понравилась и показалась подходящей для их с супругом образа жизни. Лариса тщательно изучила рынок, нашла питомник, который внушил ей доверие, и купила там щенка. Заводчица уверяла: все ее собаки в отличной форме, они прошли тест на генетические отклонения — и абсолютно здоровы. В случае с Ешей вышло иначе.





— Уже на первичном приеме врач обнаружил, что у Еши (так зовут собаку — Прим. LADY) хрустят тазобедренные суставы, — рассказывала нам о том, как прошел первый визит к ветеринару, Лариса. — Поэтому он предложил сделать снимки, чтобы оценить состояние задних конечностей. А потом сообщил: у Еши — предрасположенность к дисплазии (неизлечимому заболеванию, которое приводит к дегенерации суставов — Прим. LADY).

Собаке сделали операцию, позже — еще одну. Но это не помогло: повторные снимки подтвердили, что у собаки не просто предрасположенность к заболеванию, а уже дисплазия. Лариса решила обратиться к заводчице за возвратом средств. Та сначала выразила готовность обсудить этот вопрос, а потом прекратила коммуникацию.

Диалог состоялся лишь в суде, где ситуация разрешилась в пользу хозяйки: суд постановил, что заводчица обязана вернуть деньги за щенка, а также возместить часть медицинских расходов и покрыть судебные издержки. Лариса, в свою очередь, в связи с расторжением договора купли-продажи должна была вернуть заводчице Ешу — но та от собаки отказалась.

А что сейчас?

Уже на момент публикации предыдущего материала стало известно: заводчица всё же решила забрать собаку — даже несмотря на то, что отказалась это делать в письменном виде (копия документа, подтверждающего ее отказ, есть в редакции). Лариса отдавать нового члена семьи была не готова, и решила продолжить борьбу за Ешу.



Выдержка из апелляции заводчицы, в которой она объясняет, по какой причине собака ей не нужна

Помочь женщине согласилась юрист и создательница центра по защите животных «Анималекс» Анастасия Жаврид.

— Сразу после выхода материала ко мне обратилась нынешняя хозяйка собаки, — комментирует ситуацию Анастасия. — Она рассказала, что в отношении нее началось исполнительное производство: заводчица выплатила всё, проигранное по суду, и теперь хочет вернуть собаку. Причем изначально в апелляционной жалобе она указывала, что собаку назад не хочет, ведь это для нее небезопасно. Для собаки заводчица чужой человек, она не будет ее слушаться — а размеры животного серьезные. Но здесь, судя по всему, уже дело принципа и, по моему мнению, мести.

Ее апелляционная жалоба и апелляционный протест на предмет отказа от животного тогда не сработали. Суд оставил решение в силе, на мой взгляд, проигнорировав соображения гуманности по отношению к собаке как не относящиеся к делу.





Решив этим воспользоваться, заводчица подала в исполнительное производство. Однако судебный исполнитель не смог вывезти животное: тибетский мастиф весит около 70 кг, и это охранная порода. Поэтому собака осталась у Ларисы.

Дальше, по словам Анастасии, произошло вот что: к Ларисе опять пришел судебный исполнитель. На сей раз — с новым судебным определением, в котором прописано, что нынешняя хозяйка должна своими руками надеть на собаку ошейник, поводок и намордник — и в таком виде передать ее исполнителю и заводчице.

— Когда суд выносил это определение, хозяйка даже не знала о том, что суд проходит — она утверждает, что не получала уведомлений, — удивляется юрист. — То есть обо всем мы узнали уже по факту, хотя до этого всю корреспонденцию получали нормально.

Сейчас Анастасия вместе с Ларисой планируют обжаловать это определение.

— Ситуация сложная с правовой точки зрения именно потому, что у нас нет закона, защищающего животных, — отмечает зоозащитница. — Для судов и других органов собака — всего лишь имущество, хотя в гражданском кодексе и прописаны соображения гуманности (без расшифровки).

Мы подали на обжалование и на приостановление исполнительного производства. Собираемся также подать иск о возмещении расходов на содержание, и в судебном процессе хотим предложить заключить мировое соглашение об оставлении собаки у хозяйки в обмен на отказ от претензий по возмещению содержания.

Выкупить собаку, отмечает Анастасия, по закону можно только у недобросовестного владельца. Для этого нужно подать соответствующий иск, а для того, чтобы подать его по этому основанию, нужно собаку передать.

— Но проблема в том, что здоровая молодая собака скорее всего будет усыплена в день передачи, — поясняет она. — Поэтому такой вариант мы не рассматриваем и будем бороться дальше.

LADY будет следить за развитием ситуации.