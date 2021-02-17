«Среди изъятого – предмет, похожий на пистолет». В МВД отчитались об итогах массовых обысков 16 февраля

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Всего сотрудники ГУБОПиК провели около 90 обысков.





После обыска на офисе «Вясны». Фото spring96.org

Пресс-служба МВД сообщила об итогах массовых обысков у сотрудников Белорусской ассоциации журналистов, правозащитников и членом профсоюза РЭП, проведенных 16 февраля .

По данным ведомства, в ходе обысков были «изъяты деньги в различной валюте (более 80 тысяч долларов в эквиваленте), документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера».

Кроме того, «были обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах».

Также среди изъятого – «предположительно наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет (направлены на экспертизу), а также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков».

Напомним, что в Следственном комитете заявили , что обыски проводились с целью «установления обстоятельств финансирования протестов».

Как сообщила пресс-служба ведомства, проводится расследование уголовного дела по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).