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Представителя профсоюза РЭП Андрея Комлик-Яматина осудили на 25 суток ареста
Источник материала: Навiны
Председатель первичной организации независимого профсоюза РЭП на Минском моторном заводе Андрей Комлик-Яматин арестован на 25 суток. Такое решение вынес 17 февраля суд Фрунзенского района Минска, сообщает сайт профсоюза РЭП.
Судья Мария Ерохина
16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски. Силовики провели обыски также в минском офисе профсоюза РЭП, в квартирах некоторых его членов, в том числе Андрея Комлика-Яматина и его отца Игоря Комлика.
Статья за неподчинение появилась после того, как Андрей Комлик-Яматин отказался открыть дверь силовикам.
В суде он заявил, что к нему пришли в семь часов утра, однако он не открыл двери, поскольку не знал, что это милиция. В итоге силовики сами вскрыли замок.
В его отношении также составили протокол о пикетировании на балконе, где была вывешена серебристо-бордовая гирлянда.
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Председатель первичной организации независимого профсоюза РЭП на Минском моторном заводе Андрей Комлик-Яматин арестован на 25 суток. Такое решение вынес 17 февраля...
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