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Представителя профсоюза РЭП Андрея Комлик-Яматина осудили на 25 суток ареста

17.02.2021 20:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель первичной организации независимого профсоюза РЭП на Минском моторном заводе Андрей Комлик-Яматин арестован на 25 суток. Такое решение вынес 17 февраля суд Фрунзенского района Минска, сообщает сайт профсоюза РЭП.

Представителя профсоюза РЭП Андрея Комлик-Яматина осудили на 25 суток ареста

Судья Мария Ерохина назначила ему в сумме 25 суток ареста по ч. 3 ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) Кодекса об административных правонарушениях.

16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски. Силовики провели обыски также в минском офисе профсоюза РЭП, в квартирах некоторых его членов, в том числе Андрея Комлика-Яматина и его отца Игоря Комлика.

Статья за неподчинение появилась после того, как Андрей Комлик-Яматин отказался открыть дверь силовикам.

В суде он заявил, что к нему пришли в семь часов утра, однако он не открыл двери, поскольку не знал, что это милиция. В итоге силовики сами вскрыли замок.

В его отношении также составили протокол о пикетировании на балконе, где была вывешена серебристо-бордовая гирлянда.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель первичной организации независимого профсоюза РЭП на Минском моторном заводе Андрей Комлик-Яматин арестован на 25 суток. Такое решение вынес 17 февраля...
 
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