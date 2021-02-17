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«Сметают всё». Bigzz на Логойском тракте объявил распродажу в честь закрытия

17.02.2021 20:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Буквально на днях читатели сообщали нам о полупустых полках в магазинах сети Bigzz. Ходили слухи, что то ли часть магазинов, то ли всю сеть целиком продали то ли «Соседям», то ли «Евроопту». В компании эту информацию не подтвердили. Но уже сегодня на двери супермаркета по Логойскому тракту появилось объявление о распродаже в связи с закрытием. На момент прочтения материала, скорее всего, там уже ничего не останется. Но вы хотя бы посмотрите, как это было.

«Сметают всё». Bigzz на Логойском тракте объявил распродажу в честь закрытия

С улицы и вовсе не скажешь, что Bigzz завтра не откроет свои двери: вывеска подсвечена, очередей и толкучки, как на открытие, нет. О закрытии говорят два распечатанных на принтере листа бумаги, которых увидеть за 10 метров будет сложно. Короче говоря, в Bigzz распродажа ассортимента со скидками 50%.

«Сметают всё». Bigzz на Логойском тракте объявил распродажу в честь закрытия

Внутри самого магазина совершенно другая картина: пустые полки, неработающее оборудование, огромные очереди как на кассу, так и в банкомат. А «выцепить» корзину — тот еще квест, но кто успел — заполняет ее доверху.










— Где же еще возьмешь муку за 50 копеек? — говорит бабулька и кладет пятую пачку в корзину.

— 50% от двух рублей — это будет рубль, а не 50 копеек, — поправляем бабулю, но той все равно.

«Сметают всё». Bigzz на Логойском тракте объявил распродажу в честь закрытия

Хоть на алкоголь скидок нет, об этом и в листе на входе сказано. Его либо не выставляли, либо разобрали гораздо быстрее, чем ту же минералку. А из чипсов, снеков и сухариков, являющихся отличным дополнением к пятничным посиделкам, остались только Pringles (с учетом скидки стоимость их — 4 рубля).





Полностью разобрали поздравительные пакеты, бритвы и станки к ним, крабовые палочки и красную рыбу (мы ее вообще не застали), тушенку, консервы, сосиски и порошки.

«Сметают всё». Bigzz на Логойском тракте объявил распродажу в честь закрытия

— А эта тушенка вкусная? — интересуется женщина, держа в руках последнюю банку.

— Берите, за полцены не жалко, — отвечает кто-то из покупателей.

«Сметают всё». Bigzz на Логойском тракте объявил распродажу в честь закрытия

В магазине действует акция «1+1», но товары этой категории мало кого интересуют (печенье), как и продукцию кулинарии, — на них скидки не действуют.

«Сметают всё». Bigzz на Логойском тракте объявил распродажу в честь закрытия

«Сметают всё». Bigzz на Логойском тракте объявил распродажу в честь закрытия

Через две недели здесь будет точка «Соседей», рассказали нам в инфоцентре. На вопрос, что будет с другими магазинами сети, пожимают плечами.

«Сметают всё». Bigzz на Логойском тракте объявил распродажу в честь закрытия

А тем временем коробку с носками женщины «потрошат» до их выставления на полку, возможно, так они экономят перед праздником (средств мужской гигиены тоже практически не осталось).

А теперь о самом страшном — очередях: они огромные, тянутся прямиком в середине зала. Мы насчитали по 17 человек на кассу, коих работает всего три. Некоторые люди ставят корзины (обозначив таким образом свое присутствие в очереди) и идут дальше выбирать продукты.

«Сметают всё». Bigzz на Логойском тракте объявил распродажу в честь закрытия

Как ни странно, но яблок еще было много, как и картошки, а вот экзотики типа авокадо оставалось всего пару штук. Молочной продукции мы тоже не застали.

«Сметают всё». Bigzz на Логойском тракте объявил распродажу в честь закрытия

Товар уходит на глазах. Тают запасы сока, газировки, печенья в коробках. Прощай...

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Буквально на днях читатели сообщали нам о полупустых полках в магазинах сети Bigzz. Ходили слухи, что то ли часть магазинов, то ли всю сеть целиком продали то ли...
 
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