«Шахтер» на сборах проиграл все матчи топ-клубам, забив всего один гол в спаррингах с ними

Источник материала: Tut.by

Чемпион Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» на сборах в ОАЭ провел 17 февраля заключительный товарищеский спарринг и обыграл сборную Узбекистана со счетом 3:0.

Отметим, что во время сборов «горняки» проиграли все спарринги топ-клубам России и Украины, забив всего один гол. Его автором стал защитник Егор Филипенко, отличившийся в матче со «Спартаком».



Единственный гол сильным клубам «Шахтер» забил в ворота московского «Спартака». Отличился Егор Филипенко. Фото: «Спартак»

Так, «Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» со счетом 0:2, питерскому «Зениту» с таким же счетом. Затем пропустил три гола от «Краснодара» и проиграл московскому «Спартаку» — 1:2.

Победы на сборах тоже были и весьма крупные. Была разгромлена местная «Лива» со счетом 4:0, уничтожен представитель местного третьего дивизиона — дубайский ФК «Сити» — 7:0. И сегодня повержена сборная Узбекистана.

Главный тренер «Шахтера» Роман Григорчук в комментарии для «Беларусь 5» заявил, что команда проделывает колоссальную тренировочную работу и имеет возможность играть с серьезными командами.

— Мы как будто в Лиге чемпионов сейчас участвуем. Добиваемся того, чтобы мы смогли хотя бы частично играть в тот футбол, который хотим играть. Мы понимаем силу соперника, и это не очень удается, — цитирует Григорчука football.by .

Уже 2 марта «Шахтер» сыграет против БАТЭ в Минске в выставочном матче за Суперкубок Беларуси.

Опрос Как проведет сезон "Шахтер"? Опять станет чемпионом Беларуси и сыграет в Европе 16% Защитит чемпионский титул, но не сыграет в ерокубках 26% Не станет чемпионом и пролетит мимо Европы 58% С этого устройства голос уже учтен 38 ответов

Как «Шахтер» изменился в межсезонье

Перестройка команды началась сразу после окончания чемпионата и завоевания золотых наград.

Клуб усилился бывшими игроками БАТЭ Игорем Стасевичем и Егором Филипенко. Были подписаны узбекский нападающий Шахзодбек Убайдуллаев и украинский нападающий Роман Дебелко.

Ряды команды пополнил нигерийский вингер ФК «Чукарички» Эзе Винсент Океухи. И клуб объявил о подписании гамбийского нападающего Дембо Дарбо.

Что не так с зарубежными сборами белорусских клубов

Ранее СМИ сообщали, что клубам запретили сборы вне Беларуси, пригрозив отменой господдержки, которая является существенной статьей дохода. Ситуацию прояснил заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля.

По его словам, футбол был исключен из списка приоритетных видов спорта и подходы в отношении дорогостоящих выездов за рубеж будут пересмотрены. Замминистра считает, что в стране созданы все условия, необходимые для круглогодичной подготовки футболистов.

— Несостоятельность наших клубов на еврокубковой арене очевидна. Отечественные клубные команды, увы, вылетают уже в первых раундах еврокубковых турниров.

Ранее при подготовке к сезону команды имели возможность готовиться за рубежом. Но, как показывает практика, это не влияет на результат. Кроме того, подготовка в своей стране дает дополнительную возможность экономно использовать финансовые ресурсы как в сборной, так и в клубах, — заявил Барауля.

Впрочем, «Шахтер» это не остановило — и команда улетела. Вот как это объясняет чиновник:

— Норма, которая требует согласования с Минспорта на выезд за рубеж, кстати говоря, не только футбольных, но и команд по другим игровым видам спорта, существовала и ранее.

Но сейчас она закреплена в указе № 497. С 1 января 2021 года.

Учитывая, что договоренность на проведение учебно-тренировочного сбора солигорским «Шахтером» была реализована в середине декабря 2020 года, и с учетом принятого Наблюдательным советом клуба решения и возможными в связи с этим финансовыми потерями было дано добро на эту командировку.

Но вместе с тем по возвращении команды с зарубежного сбора нами будет проведена проверка легитимности данной командировки с учетом всех имеющихся нормативно-правовых актов.

О зарубежных сборах белорусских клубов высказался и министр спорта Сергей Ковальчук, его слова передает «Прессбол»:

— О зарубежных сборах. Андрей Капский, ты не обижайся за БАТЭ. Вам отказано. Такое же письмо есть у «Шахтера». Но солигорский клуб улетел в ОАЭ. Потрачен годовой бюджет клуба первой лиги на год. Приедут — будут держать ответ за все.

Что даст этот сбор? В прошлом сезоне три провели и уступили молдавскому клубу в серии пенальти. Если бы в Беларуси готовились, хуже было бы? Не рассказывайте сказки. Лучше играть после зарубежного сбора не будете.

Тренеры наши не думают о завтрашнем дне, летают из команды в команду. Здесь похвалю Пунтуса. Куда бы ни пришел — везде есть результат.

Вернусь к БАТЭ. Большой клуб, прославил страну на международной арене, а сколько вложил за 25 лет в свою школу? Написано, что клубы должны тратить не менее 10 процентов своего бюджета на развитие юношей. Вот они и выделяют ровно 10. Единицы — 15, 20. Не будет детского футбола — не появится и взрослого. Вот куда нам надо всем опуститься, — добавил Ковальчук.

Отметим, что о сборах за рубежом объявляли БАТЭ, «Рух» и минское «Динамо». Борисовчане планировали провести целый месяц в Турции, отлет был намечен на 27 января. По сообщению «Трибуны», Минспорта не дало добро на этот вылет.

Но БАТЭ все же улетел в Турцию , случилось это 3 февраля. В клубе подчеркнули, что оплата всех расходов в зарубежном учебно-тренировочном сборе, как ранее, так и в текущем подготовительном цикле, осуществляется только за счет собственных денежных средств клуба.

Из других клубов Беларуси также на сборы улетели минское «Динамо» и жодинское «Торпедо-БелАЗ».