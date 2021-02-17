Источник материала: UDF



Дом Анатолия Коханчика / Фото Николая Шараха

говорит Анатолий Коханчик в комментарии TUT.by. «Вчера, 16 февраля, вышел из изолятора временного содержания, а сегодня меня уволили с работы. Забрал трудовую книжку. Я отработал на железной дороге 38 лет, был бригадиром пути. Увольнение оформили по соглашению сторон», —в комментарии TUT.by.

«Летом грибы-ягоды пойдут, не пропаду».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После «суток» мужчину, который покрасил свой дом в БЧБ, уволили с работы В суде оценили это как несанкционированное пикетирование.

Дом расположен возле железной дороги, и его хорошо видно из поездов.Закрашивать белые и красные полосы на своём доме мужчина не собирается, хотя милиция просит его об этом, угрожая вновь составить протокол.18 февраля мужчине исполнится 62 года. Он говорит, что работы в его деревне нет, устроиться куда-то будет сложно. Но не теряет оптимизма: