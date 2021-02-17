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После «суток» мужчину, который покрасил свой дом в БЧБ, уволили с работы
Источник материала: UDF
Дом Анатолия Коханчика / Фото Николая Шараха
Дом расположен возле железной дороги, и его хорошо видно из поездов.
«Вчера, 16 февраля, вышел из изолятора временного содержания, а сегодня меня уволили с работы. Забрал трудовую книжку. Я отработал на железной дороге 38 лет, был бригадиром пути. Увольнение оформили по соглашению сторон», —
Закрашивать белые и красные полосы на своём доме мужчина не собирается, хотя милиция просит его об этом, угрожая вновь составить протокол.
18 февраля мужчине исполнится 62 года. Он говорит, что работы в его деревне нет, устроиться куда-то будет сложно. Но не теряет оптимизма:
«Летом грибы-ягоды пойдут, не пропаду».
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