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После «суток» мужчину, который покрасил свой дом в БЧБ, уволили с работы

17.02.2021 20:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

После «суток» мужчину, который покрасил свой дом в БЧБ, уволили с работы
Дом Анатолия Коханчика / Фото Николая Шараха
Анатолия Коханчика, жителя деревни Алеща Полоцкого района, уволили с работы. Перед тем мужчина отсидел семь суток за то, что покрасил свой дом в цвета национального флага — бело-красно-белые. В суде оценили это как несанкционированное пикетирование.

Дом расположен возле железной дороги, и его хорошо видно из поездов.

«Вчера, 16 февраля, вышел из изолятора временного содержания, а сегодня меня уволили с работы. Забрал трудовую книжку. Я отработал на железной дороге 38 лет, был бригадиром пути. Увольнение оформили по соглашению сторон», — говорит Анатолий Коханчик в комментарии TUT.by.


Закрашивать белые и красные полосы на своём доме мужчина не собирается, хотя милиция просит его об этом, угрожая вновь составить протокол.

18 февраля мужчине исполнится 62 года. Он говорит, что работы в его деревне нет, устроиться куда-то будет сложно. Но не теряет оптимизма:

«Летом грибы-ягоды пойдут, не пропаду».
 
 
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В суде оценили это как несанкционированное пикетирование.
 
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