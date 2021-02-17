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Юристов и экономистов будет меньше: в этом году по этим специальностям уменьшат прием студентов в вузы Беларуси

17.02.2021 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прием в вузы Беларуси по некоторым специальностям планируется уменьшить, заявил министр образования Игорь Карпенко. По его словам, будут уменьшаться на 6% цифры приема по ряду гуманитарных специальностей, в частности, на экономические и юридические.

Карпенко: прием в вузы по некоторым специальностям планируется уменьшить
Прием в вузы Беларуси по некоторым специальностям планируется уменьшить, заявил министр образования Игорь Карпенко. По его словам, будут уменьшаться на 6% цифры приема по ряду гуманитарных специальностей, в частности, на экономические и юридические.

"Сейчас идет работа над цифрами приема, а также их обсуждение с каждым конкретным учебным заведением, — цитирует слова Карпенко БЕЛТА. — До 1 апреля они должны быть опубликованы на сайтах учреждений образования".


фото: БелТА

Будет пересматриваться и соотношение цифр приема на бюджетную и платную формы обучения. "Это ненормально, когда на платное обучение набирают в 5 раз больше человек, чем на бюджетное, — говорит министр. — Потом мы сталкиваемся с тем, что первые не знают, куда устроиться на работу".

Минобразования собирается найти в этой проблеме "разумный баланс". Будут пересмотрены и цифры приема на заочное обучение.
 
 
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Прием в вузы Беларуси по некоторым специальностям планируется уменьшить, заявил министр образования Игорь Карпенко. По его словам, будут уменьшаться на 6% цифры...
 
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