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Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" требуют передать "дело Шеремета" в СБУ

17.02.2021 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием изменить подследственность дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает пресс-служба политсилы.


"Мы обращаемся к генеральному прокурору Венедиктовой с требованием изменить подследственность по делу Шеремета, где трое обвиняемых Андрей Антоненко Юлия Кузьменко и Яна Дугарь имеют меры пресечения. Яна имеет возможность спокойно передвигаться по территории Украины. Юлия Кузьменко под круглосуточным домашним арестом. И Андрей уже больше года в СИЗО", - цитирует interfax.by Михаила Бондаря.

Так, по мнению нардепов, расследованием должна заниматься СБУ, а не МВД, поскольку, во-первых, это преступление является терактом, а во-вторых, есть информация из Беларуси о вероятной причастности к этому делу спецслужб соседнего государства.

"До сих пор не определен мотив, до сих пор мы не можем назвать, что есть доказательства, и поэтому мы считаем, что подследственность должна перейти в СБУ. Тем более, что недавно мы все слышали заявления и утечка информации о белорусских спецслужбы. И наше требование - изменить подследственность, чтобы это все перешло в СБУ", - подчеркнула народный депутат Мария Ионова.

Она добавила, что политсила уже обращались к Венедиктовой, но был получен размытый ответ.



"Мы подчеркиваем, что и адвокаты, и мы как народные депутаты, и все общество абсолютно заинтересованы в том, чтобы нашли реальных убийц, и они были наказаны", - резюмировала Ионова.

Депутатское обращение подписали народные депутаты из фракции "Евросолидарность" Мария Ионова, София Федина, Ирина Фриз, Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Владимир Арьев, Андрей Шараськин из фракции "Голос".

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Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" обратились к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием изменить подследственность дела об...
 
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