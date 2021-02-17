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МВД опубликовало видео инцидента в одном из магазинов в Лиде

17.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

МВД опубликовало видео инцидента в одном из магазинов в Лиде, где клиент разбил стекло двери. А случилось это в День всех влюбленных. Видимо, столь оригинальным способом фигурант решил отметить праздник. Без цветов и лирики. Потенциальный покупатель заглянул в торговую точку, проблемы начались уже в помещении. Мужчина вел себя неадекватно, говорят в милиции. Поссорился с другим покупателем, а потом и продавцом. А на выходе из маркета и вовсе ударил кулаком в стекло двери.

Естественно, как часто бывает в таких историях, посетитель магазина в момент инцидента был пьян. К слову, он уже был судим за аналогичное преступление. Сейчас вновь возбуждено уголовное дело. Ущерб оценили почти в 200 рублей.

 
 
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МВД опубликовало видео инцидента в одном из магазинов в Лиде, где клиент разбил стекло двери. А случилось это в День всех влюбленных. Видимо, столь оригинальным...
 
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