Обзор чрезвычайных происшествий

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В Гродно спасатели потушили горящий автомобиль. Инцидент произошел вечером по улице Огинского. Местный житель из окна квартиры увидел густой дым из-под капота неподалеку припаркованного авто. Мужчина позвонил по номеру 101. Тем временем очевидцы с помощью огнетушителей сами пытались сбить пламя. Вскоре прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Люди не пострадали. В горевшем "крайслере" поврежден моторный отсек, капот и элементы кузова. Предполагаемая причина ЧП - короткое замыкание.

В Берестовицком районе спасатели тушили частный дом. Пожар устроил сам хозяин участка. Так, вечером 15 февраля в районный отдел МЧС позвонила жительница агрогородка Пограничный и сообщила о пожаре на улице Лесной. Выяснилось, что вечером хозяин отдыхал с приятелями. Компания курила прямо в комнате. В какой-то момент мужчины обратили внимание на горящее одеяло, а когда выносили его во двор, угли попали на пристройку и подожгли ее. Хозяин и гости вышли из дома, но не вызвали спасателей. Запах гари почувствовала соседка. Увидев в окне языки пламени над строением, она позвонила в МЧС. Огнем повреждено имущество внутри дома, обуглены стены и перекрытие. Хозяин госпитализирован с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

В Гродненском районе спасатели тушили хозпостройку. Сообщение пожарным поступило утром из деревни Вертилишки. Выяснилось, что хозяйка дома проживает вместе с семьей сына. Утром домочадцы разошлись, а женщина осталась с внучкой. По просьбе сына она растопила в сарае самодельную печь-буржуйку. Периодически подкидывала в топку дрова и торф. Рядом с печкой лежали доски, а другая их часть подсушивалась на металлическом дымоходе. Предположительно, они и загорелись. Спустя некоторое врем, женщину насторожил лай собаки. Выйдя на улицу, увидела, что хозпостройка вся в дыму. Огнем уничтожена кровля, перекрытие, закопчены стены, повреждено имущество. Никто не пострадал.