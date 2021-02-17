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Автодайджест происшествий на дороге

17.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Лельчицком районе водитель наехал на лежащего пешехода. Авария случилась накануне вечером на дороге Буйновичи - Синицкое поле. 55-летняя автоледи наехала на 49-летнего пешехода. Предварительно, последний был пьян. Он лежал на проезжей части, фликеров у пострадавшего не было. Пешеход получил травмы, его доставили в больницу.

Проскочил на красный и оказался в поле зрения милиции. В Бобруйске правоохранители остановили автомобилиста, который проехал на запрещающий сигнал светофора. По словам водителя, не остановился он потому, что скользко. В ходе разговора с шофером стало понятно, что мужчина может быть нетрезв. И проверка это подтвердила. В итоге водителю вероятно придется заплатить штраф, плюс он может лишится прав на 3 года.

Алкоголь, мотоцикл и мороз. Казалось бы, какая взаимосвязь? Но житель Пуховичского района связал все воедино. Выпивший он катался по поселку на мотоцикле "Иж", кроме того шлема у экстремала также не было. Гонщика заметили правоохранители. Как выяснилось, это 41-летний местный житель. Освидетельствование показало почти 2 промилле алкоголя. Помимо того, и прав у мужчины не было, он никогда не получал водительское удостоверение. Мотоцикл "Иж" эксплуатировался без страховки и технического осмотра. В отношении фигуранта составили 4 админитсративных протокола.

В Копыльском районе пьяная автоледи стала причиной проверки на предприятии, где она работает. На 9 км автодороги Русаки - Копыль дорожная милиция остановила машину "Ниссан Примера". За рулем 35-летняя дама. Женщина была выпившая - более 1 промилле алкоголя. Ее привлекли к административной ответственности.

Отопительный котел разорвался в частном доме в Рогачевском районе. ЧП произошло накануне. Около 10 вечера спасателям из больницы поступило сообщение о женщине, которая получила травму в результате взрыва. Выяснилось, что в трубопроводе замерзла вода, из-за чего нарушилась ее циркуляция и в системе поднялось давление. В результате происшествия поврежден корпус котла и выбито окно на веранде дома. Все обстоятельства происшествия устанавливается.

 
 
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В Лельчицком районе водитель наехал на лежащего пешехода. Авария случилась накануне вечером на дороге Буйновичи - Синицкое поле. 55-летняя автоледи наехала на...
 
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