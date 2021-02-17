Решили пошалить с бесхозной машиной, а в итоге попали в неприятную ситуацию

Источник материала: БT

Трое мальчишек из агрогородка Ольшаны нашли брошенный фургон МАН на окраине населенного пункта. Видимо, от безделья решили устроить кармагеддон - в машине разбиты передние фары и поворотники, зеркала, стекла и вскрыт бензобак. А чуть позже нашелся и хозяин авто, который оценил ущерб в 1 000 рублей. Оказалось, что машина поломалась, и мужчина оставил ее в поле. А когда через несколько недель решил проверить состояние машины, чтобы выставить на продажу, понял что цена лота прилично упала. Милиция выяснила, что руку к произошедшему приложили трое подростков 10, 11 и 12 лет. По всей видимости, за проделки придется ответить их родителям.