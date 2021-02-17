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Отдых перешел все границы, и работники кафе вызвали милицию

17.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

История произошла в Бресте. Люди пожаловались на неадекватное поведение одного из клиентов, который стал справлять нужду прямо в помещении. Самое примечательное, что события развернулись не вечером, что было бы объяснимо, а в 9 часов утра. Оказалось, загулявшая с ночи компания решила продолжить веселье и заглянула на огонек в заведение общепита. Правда, ребята не рассчитали свои силы: кто-то уснул за столиком в любимой кафешке, кто-то не дошел до туалета. Как сообщает МВД, правоохранители задержали хулигана. Его медицинское освидетельствование показало более полутора промилле алкоголя. Протрезвев, мужчина сказал, что ничего не помнит о событиях минувшего дня. По его словам, во всем виноват коварный алкоголь.

 
Теги: Брест
 
 
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История произошла в Бресте. Люди пожаловались на неадекватное поведение одного из клиентов, который стал справлять нужду прямо в помещении. Самое примечательное,...
 
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