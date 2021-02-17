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Подпольный самогонный цех ликвидирован в Молодечненском районе

17.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Можно сказать, что он работал в промышленных масштабах – изъято 210 л готового продукта и более 3 т браги. При этом самого винокура правоохранители застали с поличным – он только что принялся за выгон хмельного напитка. Производство «кипело» в хозяйственной постройке на приусадебном участке бутлегера в шести км от Молодечно. Работу мини-завода пресекли сотрудники патрульно-постовой службы милиции. Готовый продукт хранился в одиннадцати полимерных канистрах и уж был готов для последующей реализации, говорят в УВД. А вот брагу, что называется, выхаживали в шести объемных емкостях. 29-летний владелец «цеха» ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение – буквально в декабре прошлого года у него было изъято 150 л самогона и более 7 т браги.

 
 
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Можно сказать, что он работал в промышленных масштабах – изъято 210 л готового продукта и более 3 т браги. При этом самого винокура правоохранители застали с...
 
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