Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мошенничество в сфере аренды автомобилей Подозреваемый - 54-летний уроженец Витебской области. Следствие говорит, что речь идет о 13 эпизодах, а сумма ущерба 100 тысяч рублей. При этом не исключено, что эти...

Подозреваемый - 54-летний уроженец Витебской области. Следствие говорит, что речь идет о 13 эпизодах, а сумма ущерба 100 тысяч рублей. При этом не исключено, что эти цифры могут измениться. Есть все основания полагать, что фактов гораздо больше. Кстати, сейчас следователи и ищут возможных жертв аферы. Суть мошенничества проста, здесь велосипед никто не изобретал. Последние три месяца мужчина на различных интернет-площадках находил объявления о сдаче в аренду автомобилей, после чего связывался с потенциальными арендодателями, в качестве которых выступали индивидуальные предприниматели и организации, и договаривался о встрече. Заключал договор аренды и получал автомобиль. Что интересно: все действия мужчина совершал от своего имени и использовал свои паспортные данные. Правда, машины не возвращал. Естественно, владельцы авто пошли в милицию и СК.