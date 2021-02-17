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Мошенничество в сфере аренды автомобилей

17.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Подозреваемый - 54-летний уроженец Витебской области. Следствие говорит, что речь идет о 13 эпизодах, а сумма ущерба 100 тысяч рублей. При этом не исключено, что эти цифры могут измениться. Есть все основания полагать, что фактов гораздо больше. Кстати, сейчас следователи и ищут возможных жертв аферы. Суть мошенничества проста, здесь велосипед никто не изобретал. Последние три месяца мужчина на различных интернет-площадках находил объявления о сдаче в аренду автомобилей, после чего связывался с потенциальными арендодателями, в качестве которых выступали индивидуальные предприниматели и организации, и договаривался о встрече. Заключал договор аренды и получал автомобиль. Что интересно: все действия мужчина совершал от своего имени и использовал свои паспортные данные. Правда, машины не возвращал. Естественно, владельцы авто пошли в милицию и СК.
 
 
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Подозреваемый - 54-летний уроженец Витебской области. Следствие говорит, что речь идет о 13 эпизодах, а сумма ущерба 100 тысяч рублей. При этом не исключено, что эти...
 
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