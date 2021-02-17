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На 8 человек - 1700 операций и куш в 43 тысячи рублей. Завершено расследование уголовного дела в сфере IT-преступлений - это несанкционированный доступ к компьютерной информации с помощью вредоносной программы. Как сказано в материалах дела, два года - с 2017 по 2019 - целью хакеров были исключительно реквизиты карт-счетов как белорусов, так и иностранцев - команда похищала данные к учетным записям или электронным почтовым ящикам.



Отмечается, что владельцы карт даже не подозревали о том, что с их счетов похищаются деньги, фигуранты использовали различные мобильные приложения и сайты. За чужой счет приобретали одежду и обувь, компьютерную технику и товары интимного назначения. А оплата услуг такси и доставки еды, покупка авиабилетов и билетов в кинотеатр - это уже мелочи. Сообщается, что в расследовании помогли и сведения, предоставленные международными платежными системами Mastercard и Visa.



Что касается личностей обвиняемых, все они - жители Минска, Минской и Гомельской областей в возрасте от 21 до 24 лет. Ранее никто из них не привлекался к уголовной ответственности. Один нигде не работает и не учится, остальные - специалисты в разных сферах, к примеру, системный администратор, водитель такси, мастер леса и слесарь. Действия фигурантов квалифицированы в зависимости от роли каждого из них. К одному из них применена мера пресечения в виде залога, к остальным - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Материалы переданы прокурору для суда.