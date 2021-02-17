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Динамовцы Франсис Паре и Шейн Принс смогут сыграть за сборную Беларуси на ЧМ-2021

17.02.2021 20:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ИИХФ официально уведомила Федерацию хоккея Беларуси об утверждении смены спортивного гражданства хоккеистами минского «Динамо» Франсисом Паре и Шейном Принсом. Отныне оба имеют право выступать в составе национальной сборной Беларуси на турнирах, проходящих под эгидой ИИХФ — чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Динамовцы Франсис Паре и Шейн Принс смогут сыграть за сборную Беларуси на ЧМ-2021

Шейн Принс с 47 (24+23) очками в 48 матчах занимает второе место в КХЛ по количеству заброшенных шайб, ставших победными для клуба, и замыкает топ-10 бомбардиров в КХЛ. Форвард минского «Динамо» был признан лучшим нападающим месяца в КХЛ по итогам января 2021 года.

Франсис Паре уже успел сыграть за сборную Беларуси на товарищеском турнире Parimatch Qazaqstan Hockey Open 2021, проходившем в Нур-Султане с 10 по 12 февраля.

ФХБ инициировала такую процедуру в отношении еще одного игрока — вратаря Дэнни Тэйлора, однако его срок спортивного карантина истекает только в конце марта.

 
 
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ИИХФ официально уведомила Федерацию хоккея Беларуси об утверждении смены спортивного гражданства хоккеистами минского «Динамо» Франсисом Паре и Шейном Принсом.
 
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